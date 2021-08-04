Программиста с ДЦП Ивана Бакаидова пытались выгнать из маршрутки в Петербурге

Иван Бакаидов, известный программист, включённый изданием Forbes в список тридцати перспективных россиян возрастом до тридцати лет, рассказал, как его едва не выкинули под дождь из маршрутки. Всё произошло в Санкт-Петербурге. По словам Ивана, он стал жертвой "повседневного насилия" со стороны пожилого водителя из числа приезжих.

"Смотрит на меня, говорит: "Выходи, не повезу тебя". Я сначала думаю: "Да ладно, дед, три года езжу на маршрутках, никогда такого не было". Обращается к человеку, который зашёл передо мной: "Зачем ты его притащил?" — описал программист ситуацию на своей страничке во "ВКонтакте".

К тому моменту в городе начался ливень, но водитель, проехав 500 метров до ближайшего светофора, открыл дверь и снова потребовал, чтобы инвалид покинул его салон.

"Господа, это страшно, когда человек на тебя прёт, а ты не можешь ему ответить. На улицу я не хочу, там ливень, я спешу, мне ещё в магазин и ужин готовить к приходу", — пожаловался Бакаидов.

По словам Ивана, вступился за него лишь один пассажир, зато какой — "огромный бритый мужик с бородой, в наколках". Он пристыдил водителя, а после "закрыл лицо руками и пустил слезу".