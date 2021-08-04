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Захватчики покинули танкер в Оманском заливе

Другим судам рекомендуют проявлять крайнюю осторожность при прохождении через этот район.

4 августа, 06:12
<p>Фото © <a href="https://www.marinetraffic.com/en/photos/picture/ships/3080210/7382988/shipid:383623" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Marinetraffic</a> / Kevin Majewski</p>

Фото © Marinetraffic / Kevin Majewski

Люди, напавшие на судно в Оманском заливе, покинули его борт, инцидент исчерпан. Об этом сообщила британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO). При этом название судна не уточняется.

"Захватчики покинули судно. Оно в безопасности. Инцидент исчерпан", — говорится в сообщении.

Иран отрицает причастность к инциденту с захватом нефтяного танкера у берегов ОАЭ

Иран отрицает причастность к инциденту с захватом нефтяного танкера у берегов ОАЭ

Напомним, ранее СМИ сообщили, что вооружённые люди захватили нефтяной танкер Asphalt Princess (флаг Панамы) у побережья ОАЭ. По данным британских спецслужб, к этому могут быть причастны "военнослужащие Ирана или их союзники". Позже стало известно, что судно направилось к берегам Ирана.

При этом, по данным СМИ, ещё четыре танкера разного назначения потеряли управление в водах Оманского залива: Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss. С них поступал сигнал о том, что они находятся "не под командованием".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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