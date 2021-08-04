Захватчики покинули танкер в Оманском заливе

Люди, напавшие на судно в Оманском заливе, покинули его борт, инцидент исчерпан. Об этом сообщила британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO). При этом название судна не уточняется.

При этом, по данным СМИ, ещё четыре танкера разного назначения потеряли управление в водах Оманского залива: Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss. С них поступал сигнал о том, что они находятся "не под командованием".