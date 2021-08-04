Захватчики покинули танкер в Оманском заливе
Другим судам рекомендуют проявлять крайнюю осторожность при прохождении через этот район.
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Люди, напавшие на судно в Оманском заливе, покинули его борт, инцидент исчерпан. Об этом сообщила британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO). При этом название судна не уточняется.
"Захватчики покинули судно. Оно в безопасности. Инцидент исчерпан", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что вооружённые люди захватили нефтяной танкер Asphalt Princess (флаг Панамы) у побережья ОАЭ. По данным британских спецслужб, к этому могут быть причастны "военнослужащие Ирана или их союзники". Позже стало известно, что судно направилось к берегам Ирана.
При этом, по данным СМИ, ещё четыре танкера разного назначения потеряли управление в водах Оманского залива: Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss. С них поступал сигнал о том, что они находятся "не под командованием".
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