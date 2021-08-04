В "Роскосмосе" раскрыли причины "кувырка" МКС при стыковке с ней модуля "Наука"

В модуле "Наука", который заставил МКС "кувыркаться" при стыковке, сработала система безопасности. Об этом рассказал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв в эфире телеканала "Россия 24".

"Модуль, видимо, сам не мог "поверить", что он уже состыковался. Когда приводили в исходное состояние систему управления модуля, то она решила, что ещё находится в свободном полёте, и не поняла, что происходит. Сработал алгоритм безопасности, включающий двигатель. Такого не должно было случиться, причины выясняет специальная комиссия", — объяснил Крикалёв.

По словам исполнительного директора, специалисты разбираются в причинах возникшей проблемы. В процессе испытаний получение новых данных и выявление таких ситуаций являются обычной практикой. По итогу стыковки МКС повреждений, похоже, не получила.

"Повреждений, наверное, нет. От станции ничего не отломилось, могу вас успокоить, но то, насколько мы нагрузили станцию, какие последствия — будут оценивать специалисты", — подытожил Крикалёв.