Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании кабмина Украины. Фото © Facebook/Ігорь Бондарчук

Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании Правительства Украины. По предварительным данным, мужчина выдернул чеку и держит боеприпас в руках. Видео инцидента опубликовал в "Фейсбуке" представитель организации "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук.

"Я живым не уйду отсюда! Это захват здания! Убирайте людей! Я сапёр в прошлом!" — выкрикивает мужчина.

Очевидцы пытаются уговорить его вставить чеку назад и пойти на переговоры, но пока, судя по кадрам, мужчина настроен решительно. По данным СМИ, он является военным ветераном. На место выехала полиция.