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"Живым отсюда не уйду": Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании кабмина Украины

Мужчина кричит о захвате и просит вывести людей на улицу, так как в руках у него якобы не муляж.

4 августа, 07:51

Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании кабмина Украины. Фото © Facebook/Ігорь Бондарчук

Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании Правительства Украины. По предварительным данным, мужчина выдернул чеку и держит боеприпас в руках. Видео инцидента опубликовал в "Фейсбуке" представитель организации "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук.

"Я живым не уйду отсюда! Это захват здания! Убирайте людей! Я сапёр в прошлом!" — выкрикивает мужчина.

Очевидцы пытаются уговорить его вставить чеку назад и пойти на переговоры, но пока, судя по кадрам, мужчина настроен решительно. По данным СМИ, он является военным ветераном. На место выехала полиция.

В Казани задержали неадеквата, грозившего взорвать гранату из-за визита приставов

В Казани задержали неадеквата, грозившего взорвать гранату из-за визита приставов

А ранее в украинском Харькове трое человек пострадали из-за взрыва гранаты, брошенной прохожим в толпу. Так, молодой человек 16 лет получил ранения средней степени тяжести, состояние здоровья ещё двоих, 33 и 19 лет, удовлетворительное.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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