"Живым отсюда не уйду": Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании кабмина Украины
Мужчина кричит о захвате и просит вывести людей на улицу, так как в руках у него якобы не муляж.
Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании кабмина Украины. Фото © Facebook/Ігорь Бондарчук
Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании Правительства Украины. По предварительным данным, мужчина выдернул чеку и держит боеприпас в руках. Видео инцидента опубликовал в "Фейсбуке" представитель организации "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук.
"Я живым не уйду отсюда! Это захват здания! Убирайте людей! Я сапёр в прошлом!" — выкрикивает мужчина.
Очевидцы пытаются уговорить его вставить чеку назад и пойти на переговоры, но пока, судя по кадрам, мужчина настроен решительно. По данным СМИ, он является военным ветераном. На место выехала полиция.
А ранее в украинском Харькове трое человек пострадали из-за взрыва гранаты, брошенной прохожим в толпу. Так, молодой человек 16 лет получил ранения средней степени тяжести, состояние здоровья ещё двоих, 33 и 19 лет, удовлетворительное.
Комментариев: 0