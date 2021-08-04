Экс-начальника отдела МВД в Дагестане подозревают в крупном мошенничестве

Следователи в Дагестане задержали бывшего начальника центра хозобеспечения регионального ГУ МВД РФ и индивидуального предпринимателя по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, они с 2015 по 2018 год заключали контракты на выделение средств для обеспечения питанием лиц, содержащихся в СИЗО, на сумму свыше 30 миллионов рублей. Однако фактически индивидуальным предпринимателем услуги по организации питания не оказывались. Поступившие на расчётные счета деньги на основании составленных фиктивных актов об оказании услуг за период 2016–2019 гг. по госконтрактам на сумму около 25 миллионов рублей ими похищены и использованы по своему усмотрению.

"Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Принимаются меры по установлению других виновных должностных лиц органов внутренних дел, причастных к совершению данного преступления", — сообщили в ведомстве.