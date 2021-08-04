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Умер посол Сербии в России Мирослав Лазански

Он также был известным военным журналистом, возглавлял диппредставительство республики в Москве с 2019 года.

4 августа, 07:41
<p>Мирослав Лазански. Фото © Посольство Республики Сербия в Москве</p>

Мирослав Лазански. Фото © Посольство Республики Сербия в Москве

Посол Сербии в России Мирослав Лазански скоропостижно скончался от сердечного приступа во время отпуска в Белграде. Он находился в своём доме. Дипломату было 70 лет.

"Посол Сербии в России Мирослав Лазански скончался от сердечного приступа. Он находился в отпуске в Сербии и должен был вернуться в Москву 22 августа", — сообщили РИА "Новости" в посольстве республики в Москве.

Лазански был известным сербским военным журналистом, писателем и военным экспертом. С 2016 по 2019 год он являлся депутатом Народной скупщины, а с 2019-го возглавлял диппредставительство республики в Москве.

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Экс-президент Сальвадора Артуро Армандо Молина умер в возрасте 93 лет

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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