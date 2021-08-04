Умер посол Сербии в России Мирослав Лазански
Он также был известным военным журналистом, возглавлял диппредставительство республики в Москве с 2019 года.
Мирослав Лазански. Фото © Посольство Республики Сербия в Москве
Посол Сербии в России Мирослав Лазански скоропостижно скончался от сердечного приступа во время отпуска в Белграде. Он находился в своём доме. Дипломату было 70 лет.
"Посол Сербии в России Мирослав Лазански скончался от сердечного приступа. Он находился в отпуске в Сербии и должен был вернуться в Москву 22 августа", — сообщили РИА "Новости" в посольстве республики в Москве.
Лазански был известным сербским военным журналистом, писателем и военным экспертом. С 2016 по 2019 год он являлся депутатом Народной скупщины, а с 2019-го возглавлял диппредставительство республики в Москве.
Комментариев: 0