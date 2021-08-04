Умер посол Сербии в России Мирослав Лазански

Посол Сербии в России Мирослав Лазански скоропостижно скончался от сердечного приступа во время отпуска в Белграде. Он находился в своём доме. Дипломату было 70 лет.

"Посол Сербии в России Мирослав Лазански скончался от сердечного приступа. Он находился в отпуске в Сербии и должен был вернуться в Москву 22 августа", — сообщили РИА "Новости" в посольстве республики в Москве.