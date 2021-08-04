"Ростов" назовёт имя нового главного тренера в ближайшие дни

Футбольный клуб "Ростов" в ближайшие дни назовёт имя нового главного тренера, который сменит Валерия Карпина. Об этом Sport24 рассказал президент клуба Арташес Арутюнянц.

"Ростов" определился с кандидатурой нового главного тренера. Мы представим его в течение нескольких дней", — заявил Арутюнянц.