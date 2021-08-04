"Ростов" назовёт имя нового главного тренера в ближайшие дни
Ранее команду покинул Валерий Карпин, который сосредоточится на работе в сборной России.
Фото © ФК "Ростов"
Футбольный клуб "Ростов" в ближайшие дни назовёт имя нового главного тренера, который сменит Валерия Карпина. Об этом Sport24 рассказал президент клуба Арташес Арутюнянц.
"Ростов" определился с кандидатурой нового главного тренера. Мы представим его в течение нескольких дней", — заявил Арутюнянц.
Ранее Лайф сообщал, что экс главный тренер "Ростова" Валерий Карпин покинул команду после того, как возглавил сборную России и решил сосредоточиться на работе в ней.
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