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"Ростов" назовёт имя нового главного тренера в ближайшие дни

Ранее команду покинул Валерий Карпин, который сосредоточится на работе в сборной России.

4 августа, 07:34
<p>Фото © ФК "Ростов"</p>

Фото © ФК "Ростов"

Футбольный клуб "Ростов" в ближайшие дни назовёт имя нового главного тренера, который сменит Валерия Карпина. Об этом Sport24 рассказал президент клуба Арташес Арутюнянц.

"Ростов" определился с кандидатурой нового главного тренера. Мы представим его в течение нескольких дней", — заявил Арутюнянц.

Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова"

Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова"

Ранее Лайф сообщал, что экс главный тренер "Ростова" Валерий Карпин покинул команду после того, как возглавил сборную России и решил сосредоточиться на работе в ней.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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