Режиссёр Бурляев рассказал о своих отношениях с экс-супругой Натальей Варлей

75-летний режиссёр, народный артист России Николай Бурляев признался, что ему удалось сохранить тёплые отношения с бывшей супругой, заслуженной артисткой РСФСР Натальей Варлей.

"Наташа — моя первая любовь, и я рад её видеть, слушать. Она пишет прекрасные стихи. Жаль, что очень мало снимается в кино. Наташа — человек очень достойный, хотя и сложный", — рассказал артист "Экспресс-газете".

В интервью Бурляев также вспомнил о своих отношениях с экс-супругой, артисткой Натальей Бондарчук, которая родила ему двух детей — сына Ивана и дочь Марию.

"Наташу я полюбил, и она меня полюбила. Прожили душа в душу 18 лет. Потом наши любовные отношения переросли в другое чувство — дружбы и взаимного уважения", — признался он.