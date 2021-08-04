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Режиссёр Бурляев рассказал о своих отношениях с экс-супругой Натальей Варлей

Актрису он назвал своей первой любовью и признался, что рад её видеть и слушать.

4 августа, 07:44
<p>Фото © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

75-летний режиссёр, народный артист России Николай Бурляев признался, что ему удалось сохранить тёплые отношения с бывшей супругой, заслуженной артисткой РСФСР Натальей Варлей.

"Наташа — моя первая любовь, и я рад её видеть, слушать. Она пишет прекрасные стихи. Жаль, что очень мало снимается в кино. Наташа — человек очень достойный, хотя и сложный", рассказал артист "Экспресс-газете".

В интервью Бурляев также вспомнил о своих отношениях с экс-супругой, артисткой Натальей Бондарчук, которая родила ему двух детей — сына Ивана и дочь Марию.

"Наташу я полюбил, и она меня полюбила. Прожили душа в душу 18 лет. Потом наши любовные отношения переросли в другое чувство — дружбы и взаимного уважения", признался он.

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Ранее российская певица Полина Гагарина впервые высказалась о разводах. Она сторонница разрыва отношений, если спасать уже нечего. Певица считает, что надо уходить, неважно, сколько детей у пары.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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