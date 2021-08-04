Режиссёр Бурляев рассказал о своих отношениях с экс-супругой Натальей Варлей
Актрису он назвал своей первой любовью и признался, что рад её видеть и слушать.
Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
75-летний режиссёр, народный артист России Николай Бурляев признался, что ему удалось сохранить тёплые отношения с бывшей супругой, заслуженной артисткой РСФСР Натальей Варлей.
"Наташа — моя первая любовь, и я рад её видеть, слушать. Она пишет прекрасные стихи. Жаль, что очень мало снимается в кино. Наташа — человек очень достойный, хотя и сложный", — рассказал артист "Экспресс-газете".
В интервью Бурляев также вспомнил о своих отношениях с экс-супругой, артисткой Натальей Бондарчук, которая родила ему двух детей — сына Ивана и дочь Марию.
"Наташу я полюбил, и она меня полюбила. Прожили душа в душу 18 лет. Потом наши любовные отношения переросли в другое чувство — дружбы и взаимного уважения", — признался он.
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