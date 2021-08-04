Воспитанник ЦСКА Тикнизян перешёл в "Локомотив"

22-летний футболист перешёл в академию армейцев в 2013 году. За основную команду он успел провести 43 матча, в которых забил два мяча.

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По данным СМИ, за переход молодого россиянина "Локомотив" мог заплатить ЦСКА пять миллионов евро. Официально детали сделки и срок соглашения между футболистом и его новой командой не разглашаются.