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Воспитанник ЦСКА Тикнизян перешёл в "Локомотив"

За основной состав красно-синих он провёл чуть более 40 матчей, в которых забил два мяча.

4 августа, 08:06
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Молодой полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян продолжит карьеру в московском "Локомотиве", сообщает пресс-служба армейцев.

22-летний футболист перешёл в академию армейцев в 2013 году. За основную команду он успел провести 43 матча, в которых забил два мяча.

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По данным СМИ, за переход молодого россиянина "Локомотив" мог заплатить ЦСКА пять миллионов евро. Официально детали сделки и срок соглашения между футболистом и его новой командой не разглашаются.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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