Два человека погибли и около 50 пострадали при столкновении поездов в Чехии
Семеро раненых находятся в критическом состоянии, за их жизни борются врачи.
Два пассажирских поезда столкнулись в районе села Милавче на западе Чехии, в результате погибли два человека. Об этом сообщил журналистам представитель Объединенной службы спасателей и пожарных страны Петер Понцар.
"Согласно предварительной информации, около 50 человек получили ранения", — уточнил Понцар.
По его данным, семеро пострадавших находятся в критическом состоянии, за их жизни борются врачи. Состояние ещё 31 раненого не вызывает беспокойства у медиков.
Ранее столкновение двух грузовых поездов произошло на частном участке Улак — Эльга, который не связан с РЖД. Первоначально сообщалось о двух погибших и двух пострадавших, однако позже их число увеличилось. Сердечный приступ у машиниста мог стать причиной инцидента.
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