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Два человека погибли и около 50 пострадали при столкновении поездов в Чехии

Семеро раненых находятся в критическом состоянии, за их жизни борются врачи.

4 августа, 08:07
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PolicieCZ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PolicieCZ</a></p>

Фото © Twitter / PolicieCZ

Два пассажирских поезда столкнулись в районе села Милавче на западе Чехии, в результате погибли два человека. Об этом сообщил журналистам представитель Объединенной службы спасателей и пожарных страны Петер Понцар.

Фото © Twitter / PolicieCZ

Фото © Twitter / PolicieCZ

"Согласно предварительной информации, около 50 человек получили ранения", — уточнил Понцар.

По его данным, семеро пострадавших находятся в критическом состоянии, за их жизни борются врачи. Состояние ещё 31 раненого не вызывает беспокойства у медиков.

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Ранее столкновение двух грузовых поездов произошло на частном участке Улак — Эльга, который не связан с РЖД. Первоначально сообщалось о двух погибших и двух пострадавших, однако позже их число увеличилось. Сердечный приступ у машиниста мог стать причиной инцидента.


Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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