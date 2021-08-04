В Киеве проводят спецоперацию из-за мужчины с гранатой в здании кабмина
По данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, к месту ЧП также прибыл спецназ.
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Полиция Киева проводит спецоперацию у здания правительства Украины, где мужчина угрожает взорвать гранату. Сейчас с ним ведутся переговоры.
"В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры. В случае отказа добровольно прекратить правонарушение к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом", — говорится в сообщении.
По данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, к зданию прибыл спецназ. Нардеп не исключил, что в случае провала переговоров силовики пойдут на штурм.
Напомним, сегодня утром неизвестный зашёл в здание правительства Украины и начал угрожать взорвать гранату. По данным СМИ, мужчина является военным ветераном. Сам он кричит, что является бывшим сапёром и живым из здания кабмина не уйдёт.
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