В Киеве проводят спецоперацию из-за мужчины с гранатой в здании кабмина

Полиция Киева проводит спецоперацию у здания правительства Украины, где мужчина угрожает взорвать гранату. Сейчас с ним ведутся переговоры.

"В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры. В случае отказа добровольно прекратить правонарушение к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом", — говорится в сообщении.

По данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, к зданию прибыл спецназ. Нардеп не исключил, что в случае провала переговоров силовики пойдут на штурм.