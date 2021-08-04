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В Киеве проводят спецоперацию из-за мужчины с гранатой в здании кабмина

По данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, к месту ЧП также прибыл спецназ.

4 августа, 08:17
<p>Фото © <a href="https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/u-kijevi-provoditsya-specialna-policeiska-operaciya?__cf_chl_captcha_tk__=pmd_d403ec75d7da11c75e719da42065f76928181c32-1628064568-0-gqNtZGzNA02jcnBszQh6" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mvs.gov.ua</a></p>

Фото © mvs.gov.ua

Полиция Киева проводит спецоперацию у здания правительства Украины, где мужчина угрожает взорвать гранату. Сейчас с ним ведутся переговоры.

"В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры. В случае отказа добровольно прекратить правонарушение к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом", говорится в сообщении.

По данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, к зданию прибыл спецназ. Нардеп не исключил, что в случае провала переговоров силовики пойдут на штурм.

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Напомним, сегодня утром неизвестный зашёл в здание правительства Украины и начал угрожать взорвать гранату. По данным СМИ, мужчина является военным ветераном. Сам он кричит, что является бывшим сапёром и живым из здания кабмина не уйдёт.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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