В Киеве задержали украинца, который угрожал взорвать здание кабмина
По данным СМИ, полиция уговорила мужчину сдаться, и он даже извинился за свои действия.
Фото © mvs.gov.ua
Полиция задержала мужчину, который этим утром пришёл в здание Правительства Украины в Киеве и угрожал взорвать там боевую гранату. Как сообщают местные СМИ, он извинился за свои действия.
Напомним, неизвестный зашёл в здание Правительства Украины и начал угрожать боеприпасом. По данным украинских изданий, мужчина — ветеран боевых действий в Донбассе, контужен. Сам он кричал, что является бывшим сапёром и живым из здания кабмина не уйдёт. На место прибыли полиция, спецназ и взрывотехники.
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