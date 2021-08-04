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В Киеве задержали украинца, который угрожал взорвать здание кабмина

По данным СМИ, полиция уговорила мужчину сдаться, и он даже извинился за свои действия.

4 августа, 08:34
<p>Фото © <a href="https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/u-kijevi-provoditsya-specialna-policeiska-operaciya?__cf_chl_captcha_tk__=pmd_d403ec75d7da11c75e719da42065f76928181c32-1628064568-0-gqNtZGzNA02jcnBszQh6" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mvs.gov.ua</a></p>

Фото © mvs.gov.ua

Полиция задержала мужчину, который этим утром пришёл в здание Правительства Украины в Киеве и угрожал взорвать там боевую гранату. Как сообщают местные СМИ, он извинился за свои действия.

"Живым отсюда не уйду": Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании кабмина Украины

"Живым отсюда не уйду": Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании кабмина Украины

Напомним, неизвестный зашёл в здание Правительства Украины и начал угрожать боеприпасом. По данным украинских изданий, мужчина — ветеран боевых действий в Донбассе, контужен. Сам он кричал, что является бывшим сапёром и живым из здания кабмина не уйдёт. На место прибыли полиция, спецназ и взрывотехники.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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