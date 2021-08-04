В Киеве задержали украинца, который угрожал взорвать здание кабмина

Полиция задержала мужчину, который этим утром пришёл в здание Правительства Украины в Киеве и угрожал взорвать там боевую гранату. Как сообщают местные СМИ, он извинился за свои действия.

Напомним, неизвестный зашёл в здание Правительства Украины и начал угрожать боеприпасом. По данным украинских изданий, мужчина — ветеран боевых действий в Донбассе, контужен. Сам он кричал, что является бывшим сапёром и живым из здания кабмина не уйдёт. На место прибыли полиция, спецназ и взрывотехники.