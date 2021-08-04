Захарова высмеяла нехватку у Киева денег на "Крымскую платформу" фразой из "Служебного романа"
Она сравнила ситуацию на Украине со сценой из советского фильма и посоветовала властям страны заниматься финансами, а не "парковать платформы".
Фото © Instagram / mzakharovamid
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой о том, что из-за нехватки средств Киев не сможет ежегодно проводить масштабный саммит "Крымская платформа" и будет думать, "как и куда "парковать" его.
Захарова привела для примера сцену из советского фильма "Служебный роман", где Ольга Рыжова напоминает Самохвалову о том, как они прогуляли лекцию по финансам и праву ради кафе-мороженого. Герой киноленты сделал шикарный заказ, но, к сожалению, у него не хватило денег, чтобы всё это оплатить.
"Золотые слова: финансами и правом надо заниматься, а не парковать платформы", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее политолог призвал запретить въезд участников "Крымской платформы" в Россию. Подобные форматы мероприятий посягают на территориальную целостность РФ, отметил Мезюхо. Поэтому, по его мнению, Москвой должны быть незамедлительно приняты жёсткие ответные действия.
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