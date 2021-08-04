НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захарова высмеяла нехватку у Киева денег на "Крымскую платформу" фразой из "Служебного романа"

Она сравнила ситуацию на Украине со сценой из советского фильма и посоветовала властям страны заниматься финансами, а не "парковать платформы".

4 августа, 08:47
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQOzYl2M9Zp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mzakharovamid</a></p>

Фото © Instagram / mzakharovamid

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой о том, что из-за нехватки средств Киев не сможет ежегодно проводить масштабный саммит "Крымская платформа" и будет думать, "как и куда "парковать" его.

Захарова привела для примера сцену из советского фильма "Служебный роман", где Ольга Рыжова напоминает Самохвалову о том, как они прогуляли лекцию по финансам и праву ради кафе-мороженого. Герой киноленты сделал шикарный заказ, но, к сожалению, у него не хватило денег, чтобы всё это оплатить.

"Золотые слова: финансами и правом надо заниматься, а не парковать платформы", написала Захарова в своём телеграм-канале.

Сенатор от Крыма ответила Зеленскому на слова о "возвращении" полуострова

Сенатор от Крыма ответила Зеленскому на слова о "возвращении" полуострова

Ранее политолог призвал запретить въезд участников "Крымской платформы" в Россию. Подобные форматы мероприятий посягают на территориальную целостность РФ, отметил Мезюхо. Поэтому, по его мнению, Москвой должны быть незамедлительно приняты жёсткие ответные действия.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1