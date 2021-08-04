Глава МИД Украины: Зеленский не собирается шантажировать Байдена

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил подписчиков в Facebook, что Владимир Зеленский на предстоящих переговорах с Джо Байденом не будет говорить на повышенных тонах. По словам дипломата, в Вашингтоне ожидается "разговор союзников" и уж тем более украинский лидер не собирается шантажировать американского коллегу.

"У президентов есть ряд замечательных тем. Но, какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или шантажа. Пройдёт разговор союзников, работающих вместе по решению сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", — проанонсировал Кулеба.

Он добавил, что США — это стратегический партнёр Украины в сфере безопасности, а укрепление военно-политического сотрудничества с американцами входит в число приоритетных задач недавно принятой внешнеполитической стратегии Киева.

"Нас объединяют общие интересы, задачи, цели внешней политики и ценности наших народов. Это главное, а всё остальное — информационный шум и догадки", — заявил дипломат.

Напомним, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отказались ехать на украинский форум "Крымская платформа". Работа площадки по "возвращению полуострова" должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа.

