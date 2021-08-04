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На Олимпиаде нашли ещё одного трансгендера, чья женская команда по футболу вскоре возьмёт медаль

Правда, пока не известно, какую именно. Футболист из Канады Куинн 6 августа вместе со своей командой сыграет в финале против спортсменов из Швеции. Исход матча решит, золото или серебро ему вручат.

4 августа, 11:42

Фото © Instagram / thequinny5

Куинн — первый открытый трансгендерный спортсмен, принявший участие в Олимпиаде. Пока СМИ во всю трубили о тяжелоатлетке из Новой Зеландии Лорел Хаббард, Куинн вместе со своей командой из Канады добрался до финала. А это значит, что уже 6 августа станет известно, получит футболист золотую медаль или серебряную.

Фото © Instagram / thequinny5

Фото © Instagram / thequinny5

Ещё до прошлого года Куинна звали Ребеккой Куинн. Дочь регбиста и баскетболистки из Канады играла в футбол с детства. После колледжа девушка выступала за клубы Вашингтона, Парижа и Швеции. А на Олимпиаде 2016-го играла в женской сборной, представляя родину. В 2020-м футболист сделал каминг-аут как трансгендер и сократил имя до Куинн.

Фото © Instagram / thequinny5

Фото © Instagram / thequinny5

Также Куинн объявил, что он — небинарная персона. Так определяют людей, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной. Теперь при обращении и любом упоминании спортсмена нужно использовать местоимения они/их. На Олимпиаду-2020 Куинн приехал в составе женской сборной.

Я — первый открытый транс-олимпиец, выступивший на соревнованиях. Не знаю, как себя чувствовать. Я горжусь тем, что вижу "Куинн" в списке команды и на моём бейдже. С другой стороны, мне грустно осознавать, что до меня были олимпийцы, которые не могли жить своей правдой из-за давления мира. Я с оптимизмом смотрю на перемены. Изменения в законодательной власти, в правилах, системе в общем и мышлении

Куинн

Фото © Instagram / thequinny5

Фото © Instagram / thequinny5

Однако, несмотря на свои успехи в спорте, Куинн считает, что "бой" ещё не окончен

Но в остальном я прекрасно осознаю, что происходит на самом деле. Девушкам-трансгендерам запрещают заниматься спортом. Транс-женщины сталкиваются с дискриминацией и предвзятостью, пытаясь осуществить свои олимпийские мечты. Бой ещё не окончен... И я буду праздновать, только когда мы все добьёмся своего

Куинн

Как до перехода выглядела первая трансгендерная штангистка Лорел Хаббард, попавшая на Олимпиаду

Как до перехода выглядела первая трансгендерная штангистка Лорел Хаббард, попавшая на Олимпиаду

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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