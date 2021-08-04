На Олимпиаде нашли ещё одного трансгендера, чья женская команда по футболу вскоре возьмёт медаль
Правда, пока не известно, какую именно. Футболист из Канады Куинн 6 августа вместе со своей командой сыграет в финале против спортсменов из Швеции. Исход матча решит, золото или серебро ему вручат.
Куинн — первый открытый трансгендерный спортсмен, принявший участие в Олимпиаде. Пока СМИ во всю трубили о тяжелоатлетке из Новой Зеландии Лорел Хаббард, Куинн вместе со своей командой из Канады добрался до финала. А это значит, что уже 6 августа станет известно, получит футболист золотую медаль или серебряную.
Ещё до прошлого года Куинна звали Ребеккой Куинн. Дочь регбиста и баскетболистки из Канады играла в футбол с детства. После колледжа девушка выступала за клубы Вашингтона, Парижа и Швеции. А на Олимпиаде 2016-го играла в женской сборной, представляя родину. В 2020-м футболист сделал каминг-аут как трансгендер и сократил имя до Куинн.
Также Куинн объявил, что он — небинарная персона. Так определяют людей, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной. Теперь при обращении и любом упоминании спортсмена нужно использовать местоимения они/их. На Олимпиаду-2020 Куинн приехал в составе женской сборной.
Я — первый открытый транс-олимпиец, выступивший на соревнованиях. Не знаю, как себя чувствовать. Я горжусь тем, что вижу "Куинн" в списке команды и на моём бейдже. С другой стороны, мне грустно осознавать, что до меня были олимпийцы, которые не могли жить своей правдой из-за давления мира. Я с оптимизмом смотрю на перемены. Изменения в законодательной власти, в правилах, системе в общем и мышлении
Однако, несмотря на свои успехи в спорте, Куинн считает, что "бой" ещё не окончен
Но в остальном я прекрасно осознаю, что происходит на самом деле. Девушкам-трансгендерам запрещают заниматься спортом. Транс-женщины сталкиваются с дискриминацией и предвзятостью, пытаясь осуществить свои олимпийские мечты. Бой ещё не окончен... И я буду праздновать, только когда мы все добьёмся своего
WOW-news
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