Шурыгина напомнила про свою страсть к голым фото, бесплатно показав на камеру обнажённую грудь

Диана Шурыгина сделала откровенный контент своей визитной карточкой. Девушка даже завела аккаунт на сайте Onlyfans, где стала продавать пикантные кадры. Однако про "Инстаграм" блогерша тоже не забывает.

Фото © Instagram / shurygina_vlog

Диана поделилась в сториз фото, где предстала почти без одежды. Она сверху вниз смотрела в камеру, показывая в неё бёдра с выгодного ракурса. Кроме того, блондинка позировала топлес, прикрыв руками пышный бюст, над которым потрудились пластические хирурги. "Грудь выглядит очень натурально, у меня чувство, будто не было никакой операции и это моя обычная грудь, просто она стала больше", — заявляла ранее девушка.

Фото © Telegram / Diana Shurygina

Также в сториз блогерша призналась, что в очередной раз поругалась со своим возлюбленным — миллионером Денисом Ребровым. Они познакомились на деловой встрече, когда Диана была ещё замужем за оператором Андреем Шлягиным, и общение быстро переросло в бурный роман.

Фото © Telegram / Diana Shurygina