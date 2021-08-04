Шурыгина напомнила про свою страсть к голым фото, бесплатно показав на камеру обнажённую грудь
Блогерша на время забыла про материальную сторону вопроса и предстала перед подписчиками во всей красе.
Диана Шурыгина сделала откровенный контент своей визитной карточкой. Девушка даже завела аккаунт на сайте Onlyfans, где стала продавать пикантные кадры. Однако про "Инстаграм" блогерша тоже не забывает.
Фото © Instagram / shurygina_vlog
Диана поделилась в сториз фото, где предстала почти без одежды. Она сверху вниз смотрела в камеру, показывая в неё бёдра с выгодного ракурса. Кроме того, блондинка позировала топлес, прикрыв руками пышный бюст, над которым потрудились пластические хирурги. "Грудь выглядит очень натурально, у меня чувство, будто не было никакой операции и это моя обычная грудь, просто она стала больше", — заявляла ранее девушка.
Также в сториз блогерша призналась, что в очередной раз поругалась со своим возлюбленным — миллионером Денисом Ребровым. Они познакомились на деловой встрече, когда Диана была ещё замужем за оператором Андреем Шлягиным, и общение быстро переросло в бурный роман.
Диана Шурыгина — блогерша родом из Ульяновска, которая стала известна из-за скандальной истории с изнасилованием. Недавно у девушки наметились очередные неприятности в жизни. Она несколько раз попала в наркологическую клинику, о чём сама рассказала подписчикам.
WOW-girls
10 фото "самой сексуальной спортсменки", которой каждый судья захочет отдать и золото, и сердце
сегодня в 08:17
Эту плюс-сайз-модель назвали обладательницей худшего пляжного тела, но она считает совсем наоборот
сегодня в 06:52
Зрители увидели ужасный макияж Собчак в новом выпуске и не поняли, кто с ней мог сотворить такое
вчера в 08:13
Комментариев: 0