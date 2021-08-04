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Шурыгина напомнила про свою страсть к голым фото, бесплатно показав на камеру обнажённую грудь

Блогерша на время забыла про материальную сторону вопроса и предстала перед подписчиками во всей красе.

4 августа, 10:54

Фото © Telegram / Diana Shurygina

Диана Шурыгина сделала откровенный контент своей визитной карточкой. Девушка даже завела аккаунт на сайте Onlyfans, где стала продавать пикантные кадры. Однако про "Инстаграм" блогерша тоже не забывает.

Фото © Instagram / shurygina_vlog

Фото © Instagram / shurygina_vlog

Диана поделилась в сториз фото, где предстала почти без одежды. Она сверху вниз смотрела в камеру, показывая в неё бёдра с выгодного ракурса. Кроме того, блондинка позировала топлес, прикрыв руками пышный бюст, над которым потрудились пластические хирурги. "Грудь выглядит очень натурально, у меня чувство, будто не было никакой операции и это моя обычная грудь, просто она стала больше", — заявляла ранее девушка.

Фото © Telegram / Diana Shurygina

Фото © Telegram / Diana Shurygina

Также в сториз блогерша призналась, что в очередной раз поругалась со своим возлюбленным — миллионером Денисом Ребровым. Они познакомились на деловой встрече, когда Диана была ещё замужем за оператором Андреем Шлягиным, и общение быстро переросло в бурный роман.

Фото © Telegram / Diana Shurygina

Фото © Telegram / Diana Shurygina

Диана Шурыгина — блогерша родом из Ульяновска, которая стала известна из-за скандальной истории с изнасилованием. Недавно у девушки наметились очередные неприятности в жизни. Она несколько раз попала в наркологическую клинику, о чём сама рассказала подписчикам.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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