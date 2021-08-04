Солист Måneskin попался на плагиате, и вот 6 улик, что его самые яркие образы — заслуга Леонтьева
Победу на Евровидении-2021 группе Måneskin принесла не только удачная песня. Многие оценили образ музыкантов, особенно солиста Дамиано Давида. Но русский зритель знал: где-то он уже это видел...
Фото © baginya.org
По некоторым образам Дамиано кажется, что парень вдохновлялся старыми выходами советского и российского певца Валерия Леонтьева. Звучит бредово, но стоит посмотреть на доказательства и все сомнения отпадут сами собой. Как пишет Strana.ua, на сходство обратили внимание на форуме "Сообщество насИкомых". Фанатка итальянской рок-группы поделилась коллажами с фото Давида и Леонтьева практически в одинаковых образах.
Фото © baginya.org
Конечно, пост исключительно шуточный и никто не заявляет, что музыкант действительно вдохновлялся стилем старшего поколения. Тем не менее, посмотрев на некоторые совпадения, невольно задумаешься: а может, это действительно так?
Фото © baginya.org
Чего стоит один только образ Леонтьева с кожаными короткими шортами и сетчатой майкой. Спустя полтора десятилетия Дамиано вышел на сцену чуть ли не в идентичном наряде
Фото © baginya.org
Стоит отметить, что даже если между стилями певцов и есть какая-то взаимосвязь, они об этом не догадываются. Уже несколько лет Måneskin не беспокоится о выборе своих образов
Фото © baginya.org
За них это делает известный итальянский стилист Николо Чериони. Обычно глаз специалиста падает на модели брендов Etro и Gucci
Фото © baginya.org
Напомним, группа "Монескин" (от дат. måneskin — "лунный свет") приняла участие в конкурсе песни Евровидение в 2021 году. Выступив сразу в финале, рокеры в общей сложности набрали 524 балла. Этого было достаточно, чтобы обогнать французскую певицу Барбару Прави на 25 баллов и занять первое место
Фото © baginya.org
Участие в конкурсе сыграло на руку популярности Måneskin. О них уже знали в Италии, но после победы о музыкантах заговорили далеко за пределами Европы.
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