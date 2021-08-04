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Солист Måneskin попался на плагиате, и вот 6 улик, что его самые яркие образы — заслуга Леонтьева

Победу на Евровидении-2021 группе Måneskin принесла не только удачная песня. Многие оценили образ музыкантов, особенно солиста Дамиано Давида. Но русский зритель знал: где-то он уже это видел...

4 августа, 10:11

Фото © baginya.org

По некоторым образам Дамиано кажется, что парень вдохновлялся старыми выходами советского и российского певца Валерия Леонтьева. Звучит бредово, но стоит посмотреть на доказательства и все сомнения отпадут сами собой. Как пишет Strana.ua, на сходство обратили внимание на форуме "Сообщество насИкомых". Фанатка итальянской рок-группы поделилась коллажами с фото Давида и Леонтьева практически в одинаковых образах.

Фото © baginya.org

Фото © baginya.org

Конечно, пост исключительно шуточный и никто не заявляет, что музыкант действительно вдохновлялся стилем старшего поколения. Тем не менее, посмотрев на некоторые совпадения, невольно задумаешься: а может, это действительно так?

Фото © baginya.org

Фото © baginya.org

Чего стоит один только образ Леонтьева с кожаными короткими шортами и сетчатой майкой. Спустя полтора десятилетия Дамиано вышел на сцену чуть ли не в идентичном наряде

Фото © baginya.org

Фото © baginya.org

Стоит отметить, что даже если между стилями певцов и есть какая-то взаимосвязь, они об этом не догадываются. Уже несколько лет Måneskin не беспокоится о выборе своих образов

Фото © baginya.org

Фото © baginya.org

За них это делает известный итальянский стилист Николо Чериони. Обычно глаз специалиста падает на модели брендов Etro и Gucci

Фото © baginya.org

Фото © baginya.org

Напомним, группа "Монескин" (от дат. måneskin — "лунный свет") приняла участие в конкурсе песни Евровидение в 2021 году. Выступив сразу в финале, рокеры в общей сложности набрали 524 балла. Этого было достаточно, чтобы обогнать французскую певицу Барбару Прави на 25 баллов и занять первое место

Фото © baginya.org

Фото © baginya.org

Участие в конкурсе сыграло на руку популярности Måneskin. О них уже знали в Италии, но после победы о музыкантах заговорили далеко за пределами Европы.

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Дизайнеров Vetements обвинили в плагиате, причём у бездомного из Львова, который всё равно круче

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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