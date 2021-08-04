Асмус пожаловалась на полицейских Шри-Ланки, которые трижды сорвали съёмки нового фильма
Артистка рассказала, что ей с коллегами пришлось просидеть в закрытых машинах полтора часа, пока правоохранители обыскивали их вещи.
Фото © Instagram / asmuskristina
Актриса и телеведущая Кристина Асмус прилетела на Шри-Ланку на съёмки новой кинокартины "Булки", но осталась недовольна отношением к туристам местных стражей порядка. По её словам, несмотря на то, что на руках у съёмочной группы были все документы, актёрам пришлось трижды встретиться с полицейским нарядом.
"На нас вызвали полицию… Три раза. Меня загримировали, я пришла на площадку, начали репетировать сцену, и тут в рацию продюсер говорит, что всем срочно надо уехать в отель. Меня прям в костюме и микрофоне моментально посадили в машину. До отеля мы так и не доехали, но в закрытых машинах просидели полтора часа", — цитирует Асмус портал "Дни.ру".
Актриса пожаловалась, что всё это время местная полиция "шмонала их вещи и перерыла все костюмерные и гримёрные". По её словам, место съёмок находилось в оцеплении.
Ранее Асмус выложила у себя в инстаграме провокационное фото в тонкой мокрой майке, которое получилось настолько откровенным, что пользователи удивились, что соцсеть его ещё не удалила. После той публикации поклонники решили, что артистка отважилась на подобный кадр, потому что после развода ей стало слишком одиноко.
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