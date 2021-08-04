Асмус пожаловалась на полицейских Шри-Ланки, которые трижды сорвали съёмки нового фильма

Актриса и телеведущая Кристина Асмус прилетела на Шри-Ланку на съёмки новой кинокартины "Булки", но осталась недовольна отношением к туристам местных стражей порядка. По её словам, несмотря на то, что на руках у съёмочной группы были все документы, актёрам пришлось трижды встретиться с полицейским нарядом.

"На нас вызвали полицию… Три раза. Меня загримировали, я пришла на площадку, начали репетировать сцену, и тут в рацию продюсер говорит, что всем срочно надо уехать в отель. Меня прям в костюме и микрофоне моментально посадили в машину. До отеля мы так и не доехали, но в закрытых машинах просидели полтора часа", — цитирует Асмус портал "Дни.ру".

Актриса пожаловалась, что всё это время местная полиция "шмонала их вещи и перерыла все костюмерные и гримёрные". По её словам, место съёмок находилось в оцеплении.