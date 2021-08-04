Появилось видео задержания украинца, угрожавшего взорвать гранату в здании кабмина

Задержание украинца, угрожавшего взорвать гранату в здании кабмина. Видео © Соцсети

В Сети опубликовали видео задержания мужчины, который этим утром ворвался в здание Правительства Украины с гранатой. Его вывели в наручниках и посадили в полицейскую машину. При этом один из находившихся рядом мужчин в гражданском даже обнял задержанного.

Глава полиции Украины Игорь Клименко рассказал журналистам, что мужчина никаких требований не выдвигал. Сейчас против задержанного возбуждено уголовное дело по четырём статьям.

"Он пошёл на это из-за жизненных обстоятельств. Его просто достала жизнь", — сказал Клименко.