Милош Бикович ответил на обвинения бывшей девушки, и оказалось, ей тоже есть что скрывать

В конце июля чемпионка в бальных танцах Арина Волошина разошлась с актёром Милошем Биковичем, попутно обвинив парня в эгоцентризме. Спустя пару дней серб публично ответил бывшей.