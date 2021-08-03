Милош Бикович ответил на обвинения бывшей девушки, и оказалось, ей тоже есть что скрывать
В конце июля чемпионка в бальных танцах Арина Волошина разошлась с актёром Милошем Биковичем, попутно обвинив парня в эгоцентризме. Спустя пару дней серб публично ответил бывшей.
Когда разразился скандал, Милош день молчал, но 3 августа всё-таки опубликовал ответный пост. Правда, в тексте нет ни одного упоминания Арины. Не обвиняя спортсменку ни в чём напрямую, Бикович намекнул, что её рассказы в соцсетях — вынос сора из избы и вообще "грязное бельё".
Когда любовь или дружба заканчиваются, каждый из партнёров может по-своему смотреть на потраченное время. Я никогда не считал, что моё время в отношениях было потрачено зря и всегда с достоинством и уважением относился и отношусь к девушкам, с которыми я был в какой-то момент своей жизни, даже когда кто-то из них говорил обо мне неправду
Каждый имеет право использовать общественное пространство по своему усмотрению: кто-то делится своей личной жизнью, а иногда и "грязным бельём", кто-то делится своими профессиональными достижениями, таким образом личность становится популярной и "интересной" для публики. Это вопрос личного выбора, но также и личного вкуса
Подводя итог, Милош снова намёками заметил, что для их расставания есть причины, но обсуждать их он не собирается, ведь личная жизнь должна оставаться личной
Фото © Instagram / arinavoloshina
Напомним, 1 августа девушка объявила о расставании на своей странице в "Инстаграме". В посте девушка заявила, что тот год отношений с Милошем она жила "не своей жизнью", а эгоцентризм актёра в последнее время "перешёл все рамки". Лайф уже писал об обвинениях спортсменки в адрес бывшего возлюбленного.
Эгоцентризм этого человека перешёл все рамки. И те ценности, о которых он кричит, он о них не знает и видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей
WOW-stars
Фанатов расстроили фото из чужого Instagram, где они увидели, как располнел Данила Козловский
сегодня в 09:59
Зрители увидели ужасный макияж Собчак в новом выпуске и не поняли, кто с ней мог сотворить такое
сегодня в 08:13
43-летняя Толкалина порезвилась на пляже в пикантном виде, перед которым не устоит ни один турист
сегодня в 06:50
Комментариев: 0