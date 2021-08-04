В Москве зафиксировано минимальное с 14 июня число пациентов с ковидом на ИВЛ
За сутки в столице выявлено 2502 новых случая заражения, 861 человек госпитализирован.
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В столичных госпиталях количество пациентов с ковидом, подключённых к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), составляет 455 человек, сообщают в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Это минимальный показатель с 14 июня.
"В Москве выявлено 2502 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 861 человек. На ИВЛ находится 455 человек", — говорится в сообщении.
Согласно данным оперативного штаба, последний максимальный показатель был зафиксирован 5 июля. В этот день 735 пациентов с коронавирусной инфекцией были на ИВЛ.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением CoViD-19 сообщили, что за последние сутки в России выявлено 22 589 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни.
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