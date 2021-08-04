Нейрофизиолог оценил шансы МакSим вернуться на сцену после тяжёлой болезни

У людей в возрасте 38–40 лет возможности регенерации всех тканей организма, как правило, ещё очень высокие, поэтому если не обнаружатся какие-либо серьёзные осложнения, то проблем с голосом у певицы Максим быть не должно. Такую точку зрения высказал врач-невролог, нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Виктор Косс.

"При отсутствии каких-то критичных, непоправимых осложнений, при грамотной реабилитации певица смогла бы вернуться на сцену. Необратимого повреждения речевого аппарата в результате пребывания на ИВЛ и ЭКМО, насколько мне известно, не происходит. Так что проблем с голосом также быть не должно", — рассказал он kp.ru.