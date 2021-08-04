НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Нейрофизиолог оценил шансы МакSим вернуться на сцену после тяжёлой болезни

Для восстановления артистке необходимо будет заняться дыхательной гимнастикой и побольше двигаться.

4 августа, 09:22
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CM2Ui45J85Q/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/maksimartist</a></p>

Фото © Instagram/maksimartist

У людей в возрасте 38–40 лет возможности регенерации всех тканей организма, как правило, ещё очень высокие, поэтому если не обнаружатся какие-либо серьёзные осложнения, то проблем с голосом у певицы Максим быть не должно. Такую точку зрения высказал врач-невролог, нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Виктор Косс.

"При отсутствии каких-то критичных, непоправимых осложнений, при грамотной реабилитации певица смогла бы вернуться на сцену. Необратимого повреждения речевого аппарата в результате пребывания на ИВЛ и ЭКМО, насколько мне известно, не происходит. Так что проблем с голосом также быть не должно", — рассказал он kp.ru.

Врач добавил, что для восстановления в таких случаях используется дыхательная гимнастика, противоотёчная терапия. Эффективный метод восстановления — движение, грамотные физнагрузки. Чем больше человек будет двигаться, тем быстрее наладится и улучшится микроциркуляция крови. Нужны доступные по состоянию кардиотренировки для восстановления работы сердца и кровообращения. Вышеназванные методики также подойдут для восстановления когнитивных функций, а также режима сна и бодрствования, работы кровеносной системы и центральной нервной системы.

"Горжусь этой командой": Проценко назвал крутыми врачей, которые лечат певицу МакSим

"Горжусь этой командой": Проценко назвал крутыми врачей, которые лечат певицу МакSим

Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала уже больной с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, смотрит телевизор и даже покидает свою палату.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"И пошутили, и посмеялись": Директор МакSим рассказала о первом разговоре по видеосвязи с певицей

вчера в 13:05

"Горжусь этой командой": Проценко назвал крутыми врачей, которые лечат певицу МакSим

вчера в 17:56

Джейсона Момоа разозлил вопрос о сцене изнасилования в "Игре престолов"

сегодня в 10:50

Врачи назвали условия передачи антител к коронавирусу от матери к ребёнку

сегодня в 10:54

Шурыгина напомнила про свою страсть к голым фото, бесплатно показав на камеру обнажённую грудь

сегодня в 10:54

Новости партнеров

Layer 1