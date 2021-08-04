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Палыч вернулся: Легенда "Локомотива" Юрий Сёмин стал главным тренером "Ростова"

До этого команду покинул Валерий Карпин, который стал наставником сборной России и решил сосредоточиться на работе в ней.

4 августа, 09:13
<p>Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил</p>

Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Легендарный наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин стал главным тренером футбольного клуба "Ростов", сообщает пресс-служба команды с берегов Дона.

"Футбольный клуб "Ростов" заключил соглашение с известным российским специалистом Юрием Павловичем Сёминым сроком на 2 года", — говорится в заявлении ростовчан.

Добавим, что Юрий Сёмин трижды становился чемпионом России с "Локомотивом", шесть раз брал Кубок страны. Некоторое время возглавлял киевское "Динамо" и сборную России по футболу.

"Ростов" назовёт имя нового главного тренера в ближайшие дни

"Ростов" назовёт имя нового главного тренера в ближайшие дни

Ранее Лайф сообщал, что экс главный тренер "Ростова" Валерий Карпин покинул команду после того, как возглавил сборную России и решил сосредоточиться на работе в ней.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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