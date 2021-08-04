Палыч вернулся: Легенда "Локомотива" Юрий Сёмин стал главным тренером "Ростова"
До этого команду покинул Валерий Карпин, который стал наставником сборной России и решил сосредоточиться на работе в ней.
Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил
Легендарный наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин стал главным тренером футбольного клуба "Ростов", сообщает пресс-служба команды с берегов Дона.
"Футбольный клуб "Ростов" заключил соглашение с известным российским специалистом Юрием Павловичем Сёминым сроком на 2 года", — говорится в заявлении ростовчан.
Добавим, что Юрий Сёмин трижды становился чемпионом России с "Локомотивом", шесть раз брал Кубок страны. Некоторое время возглавлял киевское "Динамо" и сборную России по футболу.
Ранее Лайф сообщал, что экс главный тренер "Ростова" Валерий Карпин покинул команду после того, как возглавил сборную России и решил сосредоточиться на работе в ней.
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