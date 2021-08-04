Легендарный наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин стал главным тренером футбольного клуба "Ростов", сообщает пресс-служба команды с берегов Дона.

"Футбольный клуб "Ростов" заключил соглашение с известным российским специалистом Юрием Павловичем Сёминым сроком на 2 года", — говорится в заявлении ростовчан.

Добавим, что Юрий Сёмин трижды становился чемпионом России с "Локомотивом", шесть раз брал Кубок страны. Некоторое время возглавлял киевское "Динамо" и сборную России по футболу.