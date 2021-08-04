Угрожавший взорвать украинский кабмин получал орден Мужества из рук Порошенко

Украинец Владимир Прохнич, который сегодня ворвался с гранатой в здание украинского Кабмина, в 2015 году получил от пятого президента Незалежной Петра Порошенко орден "За мужество" третьей степени. Об этом сообщает издание "Страна.ua". Мужчина в прошлом воевал в АТО в составе батальона "Айдар", а в мирной жизни открыл свою фирму по ремонту автомобилей и занимался активной гражданской деятельностью в городе Буча Киевской области.

Отметим, что никаких требований захватчик не предъявлял, твердя лишь, что его "всё достало". Кстати, граната, с которой он ворвался в кабмин, была боевой. Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

"Уголовное производство будет открыто по четырём статьям, одна из них наиболее тяжкая — это 147-я ("Захват заложников"), до 15 лет. У него в руках была граната боевая РГН", — заявил на оперативном брифинге в среду глава Национальной полиции Игорь Клименко.