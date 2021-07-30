Дизайнеров Vetements обвинили в плагиате, причём у бездомного из Львова, который всё равно круче

Бомж Славик стал известен в начале десятых, когда украинский фотограф Юрий Дячишин стал фотографировать бездомного в его образах. Несмотря на то что мужчина жил на улице, его чувству стиля могли позавидовать жители столиц моды

Фото © Facebook / Slavik’s Fashion

Недавно Дячишин на своей странице в "Фейсбуке" обратил внимание на то, что некоторые модели из новой мужской коллекции VTMNTS напоминают, а иногда чуть ли не копируют образы Славика

Фото © Facebook / Slavik’s Fashion

История тут же стала вирусной. Пока одни обвиняли бренд в плагиате, другие вспомнили, что ещё в 2016 году в интервью для Vogue Paris создатель бренда Демна Гвасалия официально признался, что во время создания первой коллекции он вдохновлялся фотографией Славика

Фото © Facebook / Slavik’s Fashion

Одна загвоздка: если раньше Славику отдавали должное, на этот раз источник вдохновения нигде не упомянут

Фото © Facebook / Slavik’s Fashion

У Славика даже есть собственное сообщество в "Фейсбуке". На Slavik’s Fashion подписано больше полутора тысяч человек

Фото © Facebook / Slavik’s Fashion

Кстати, подписчики группы к ситуации отнеслись положительно. Будто бы так высокая мода преклоняется перед величием Славика

Ничего ж себе! Круто! Tonya Kalchevska

Фото © Facebook / Slavik’s Fashion

Славик лучше намного. Он более живой и стильный, чем эти клоны Марина Сай

Славик — провидец современной моды 🔥🔥🔥 Maryana Oliynyk

Фото © Facebook / Slavik’s Fashion

Судя по всему, история с плагиатом пойдёт бомжу на пользу: о ней написали СМИ, а в "Тиктоке" ролики о моднике набирают десятки тысяч просмотров