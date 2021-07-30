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Кто проживает на дне океана: Глубоководный дрон снял самых настоящих Губку Боба и Патрика

Судя по всему, Бикини Боттом располагается где-то неподалёку от Нью-Йорка.

30 июля, 12:44

Фото © Twitter/SpongeBob

На днях американский морской биолог Кристофер Ма в своем твиттер-аккаунте делился снимками, снятыми на морском дне проектом Ocean Exploration. Большинство кадров интересны лишь таким же специалистам, как и сам Ма. Однако одно фото мигом стало вирусным. И всё благодаря удивительному сходству с героем легендарного мультсериала на канале Nickelodeon.

*Смеюсь!* Обычно я избегаю таких сравнений, но... ВАУ! Губка Боб и Патрик в реальности!

echinoblog

Фото © Twitter/echinoblog

Фото © Twitter/echinoblog

У мультяшных приятелей Губки Боба и Патрика действительно очень много общего с обитателями океана на фотографии. Жёлтое существо — тоже губка, род — Hertwigia. А розовое — тоже морская звезда, хондрастер. Глубоководная находка была сделана недалеко от побережья Нью-Йорка на глубине 1885 метров во время экспедиции корабля NOAA Okeanos Explorer, который отправляет дистанционно управляемые аппараты для исследования глубоководных мест обитания, пишет The Sun.

Фото © Twitter/SpongeBob

Фото © Twitter/SpongeBob

Твит Кристофера так завирусился, что о нём узнали даже сами создатели мультсериала. В твиттер-аккаунте Sponge Bob они поделились снимком и сравнили его с кадром из сериала. Один в один! В разговоре с Business Insider Кристофер отметил, что большая часть Мирового океана еще не изучена, так что кто знает, какие ещё находки ждут человечество в будущем. Быть может, какая-нибудь Ариель всё ещё мечтает побывать в обществе людей, а Немо до сих пор не нашли.

Любимых мультяшек превратили в российских звёзд, и найти отличия между ними практически невозможно

Любимых мультяшек превратили в российских звёзд, и найти отличия между ними практически невозможно

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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