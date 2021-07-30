На днях американский морской биолог Кристофер Ма в своем твиттер-аккаунте делился снимками, снятыми на морском дне проектом Ocean Exploration. Большинство кадров интересны лишь таким же специалистам, как и сам Ма. Однако одно фото мигом стало вирусным. И всё благодаря удивительному сходству с героем легендарного мультсериала на канале Nickelodeon.

У мультяшных приятелей Губки Боба и Патрика действительно очень много общего с обитателями океана на фотографии. Жёлтое существо — тоже губка, род — Hertwigia. А розовое — тоже морская звезда, хондрастер. Глубоководная находка была сделана недалеко от побережья Нью-Йорка на глубине 1885 метров во время экспедиции корабля NOAA Okeanos Explorer, который отправляет дистанционно управляемые аппараты для исследования глубоководных мест обитания, пишет The Sun .

Твит Кристофера так завирусился, что о нём узнали даже сами создатели мультсериала. В твиттер-аккаунте Sponge Bob они поделились снимком и сравнили его с кадром из сериала. Один в один! В разговоре с Business Insider Кристофер отметил, что большая часть Мирового океана еще не изучена, так что кто знает, какие ещё находки ждут человечество в будущем. Быть может, какая-нибудь Ариель всё ещё мечтает побывать в обществе людей, а Немо до сих пор не нашли.