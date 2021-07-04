Любимых мультяшек превратили в российских звёзд, и найти отличия между ними практически невозможно
В начале февраля этого года тиктокер bigbekon опубликовал ролик, в котором превратил Дядю Фёдора из "Простоквашино" в Моргенштерна. Интересный формат очень понравился пользователям соцсети, так что художник понял: нужно делать ещё. Решение было правильным. За несколько месяцев ролики блогера собрали почти два млн лайков, а количество подписчиков перевалило за 130 тысяч. В подборке ниже — 10 самых классных работ, которые прекрасно объясняют, за что его так полюбили.
Кадры из видео © TikTok / bigbekon
Найджел Торнберри и Юрий Дудь
Джинджер Футли и Настя Ивлеева
Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / _agentgirl_
Иван-царевич и Алексей Щербаков
Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / shcherbakov_alexei
Дядя Фёдор и Моргенштерн
Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / morgen_shtern
Почтальон Печкин и Антон Лапенко
Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / anton_lapenko
Незнайка и Элджей
Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / sayonaraboy
Малыш и Егор Крид
Обезьяна и Инстасамка
Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / instasamka
Дядя Фёдор и Слава Мэрлоу
Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / slavamarlow
Мулан и Скриптонит
Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / real_scrip
Тиктокер bigbekon публикует не только готовые результаты, но и весь процесс преображения знаменитых героев мультфильмов. Видео получаются ну очень увлекательные. Все они доступны в его профиле.
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