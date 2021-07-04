Любимых мультяшек превратили в российских звёзд, и найти отличия между ними практически невозможно

В начале февраля этого года тиктокер bigbekon опубликовал ролик, в котором превратил Дядю Фёдора из "Простоквашино" в Моргенштерна. Интересный формат очень понравился пользователям соцсети, так что художник понял: нужно делать ещё. Решение было правильным. За несколько месяцев ролики блогера собрали почти два млн лайков, а количество подписчиков перевалило за 130 тысяч. В подборке ниже — 10 самых классных работ, которые прекрасно объясняют, за что его так полюбили.