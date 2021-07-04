НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Любимых мультяшек превратили в российских звёзд, и найти отличия между ними практически невозможно

В начале февраля этого года тиктокер bigbekon опубликовал ролик, в котором превратил Дядю Фёдора из "Простоквашино" в Моргенштерна. Интересный формат очень понравился пользователям соцсети, так что художник понял: нужно делать ещё. Решение было правильным. За несколько месяцев ролики блогера собрали почти два млн лайков, а количество подписчиков перевалило за 130 тысяч. В подборке ниже — 10 самых классных работ, которые прекрасно объясняют, за что его так полюбили.

4 июля, 15:00

Кадры из видео © TikTok / bigbekon

Найджел Торнберри и Юрий Дудь

Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / yurydud

Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / yurydud

Джинджер Футли и Настя Ивлеева

Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / _agentgirl_

Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / _agentgirl_

Иван-царевич и Алексей Щербаков

Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / shcherbakov_alexei

Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / shcherbakov_alexei

Дядя Фёдор и Моргенштерн

Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / morgen_shtern

Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / morgen_shtern

Почтальон Печкин и Антон Лапенко

Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / anton_lapenko

Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / anton_lapenko

Незнайка и Элджей

Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / sayonaraboy

Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / sayonaraboy

Малыш и Егор Крид

Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / egorkreed

Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / egorkreed

Обезьяна и Инстасамка

Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / instasamka

Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / instasamka

Дядя Фёдор и Слава Мэрлоу

Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / slavamarlow

Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / slavamarlow

Мулан и Скриптонит

Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / real_scrip

Кадры из видео © TikTok / bigbekon, фото © Instagram / real_scrip

Тиктокер bigbekon публикует не только готовые результаты, но и весь процесс преображения знаменитых героев мультфильмов. Видео получаются ну очень увлекательные. Все они доступны в его профиле.

"Ну чё, похавали?" Моргенштерн устроился работать официантом, но даже там умудрился всё испортить

"Ну чё, похавали?" Моргенштерн устроился работать официантом, но даже там умудрился всё испортить

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

10 неожиданных пасхалок в диснеевских мультиках, которые заметили только самые внимательные

8 мая, 13:30

Девушка проверила, что будет, если не отвечать парню на признания в любви, и его реакция бесподобна

сегодня в 11:00

Модель примерила настолько крошечный купальник, что никто и не заметил, в чём тут подвох

сегодня в 14:00

Россиянка обвинила мужа воспитательницы детсада в избиении своего сына

сегодня в 15:27

Подозреваемый в убийстве самарского адвоката Сокирской задержан

сегодня в 15:13

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1