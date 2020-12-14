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Шурыгина сняла видео в кабинете врача, показав, как выглядит её грудь после увеличения

Девушке приходилось мириться с некоторым дискомфортом, но теперь её состояние улучшилось.

14 декабря 2020, 09:30
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Фото © Telegram / Diana Shurygina

21-летняя Диана Шурыгина недавно увеличила грудь. Девушка призналась, что мечтала об этом четыре года и наконец решилась сделать формы более пышными. Блогерша транслировала операцию в прямом эфире, а теперь показала подписчикам, как выглядит её бюст после операции.

Видео © Telegram / Diana Shurygina

В телеграм-канале Diana Shurygina появилось видео, где Диана стоит в кабинете обнажённая по пояс, демонстрируя увеличившуюся грудь, а её консультирует врач.

На момент консультации был 16-й день. Состояние отличное☺️

Мне разрешили:

◦ поднимать руки;

◦ спать на боку;

◦ водить машину

запись в телеграм-канале Diana Shurygina

Фото © Telegram / Diana Shurygina

Фото © Telegram / Diana Shurygina

Также ранее в телеграм-канале был опубликован пост о том, какие неудобства приходится испытывать девушке после хирургического вмешательства. Перед операцией Диана признавалась, что тщательно выбирала врача и долго обдумывала своё решение. Позже сам медик отметил, что не видит минусов в увеличении груди.

Неприятные моменты после операции:

* на холоде замерзает грудь и появляются очень неприятные ощущения, особенно если дует сильный ветер;

* антибиотики и достаточно большое количество других препаратов для того, чтобы поддерживать микрофлору;

* сложности с одеждой. Прошу помощь у Дениса, не всегда могу надеть и снять вещи;

* двери: никогда бы не подумала, что у меня могут возникнуть проблемы с их открытием🤪

запись в телеграм-канале Diana Shurygina

Фото © Instagram / denjedik

Фото © Instagram / denjedik

Диана Шурыгина — блогерша родом из Ульяновска, прославившаяся из-за скандальной истории с изнасилованием. После девушка стала частой гостьей на телевидении и даже вышла замуж за оператора Андрея Шлягина, с которым познакомилась на съёмках шоу с Андреем Малаховым. Однако брак оказался недолгим, и сейчас блогерша состоит в отношениях с молодым миллионером Денисом Ребровым. Подробнее о биографии Дианы Шурыгиной читайте на сайте uznayvse.ru.

Шурыгина показала свою маленькую грудь перед тем, как сделать операцию по её увеличению

Шурыгина показала свою маленькую грудь перед тем, как сделать операцию по её увеличению

Девушка не стесняется представать в смелых образах.
Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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