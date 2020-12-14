Шурыгина сняла видео в кабинете врача, показав, как выглядит её грудь после увеличения
Девушке приходилось мириться с некоторым дискомфортом, но теперь её состояние улучшилось.
21-летняя Диана Шурыгина недавно увеличила грудь. Девушка призналась, что мечтала об этом четыре года и наконец решилась сделать формы более пышными. Блогерша транслировала операцию в прямом эфире, а теперь показала подписчикам, как выглядит её бюст после операции.
Видео © Telegram / Diana Shurygina
В телеграм-канале Diana Shurygina появилось видео, где Диана стоит в кабинете обнажённая по пояс, демонстрируя увеличившуюся грудь, а её консультирует врач.
На момент консультации был 16-й день. Состояние отличное☺️
Мне разрешили:
◦ поднимать руки;
◦ спать на боку;
◦ водить машину
Также ранее в телеграм-канале был опубликован пост о том, какие неудобства приходится испытывать девушке после хирургического вмешательства. Перед операцией Диана признавалась, что тщательно выбирала врача и долго обдумывала своё решение. Позже сам медик отметил, что не видит минусов в увеличении груди.
Неприятные моменты после операции:
* на холоде замерзает грудь и появляются очень неприятные ощущения, особенно если дует сильный ветер;
* антибиотики и достаточно большое количество других препаратов для того, чтобы поддерживать микрофлору;
* сложности с одеждой. Прошу помощь у Дениса, не всегда могу надеть и снять вещи;
* двери: никогда бы не подумала, что у меня могут возникнуть проблемы с их открытием🤪
Фото © Instagram / denjedik
Диана Шурыгина — блогерша родом из Ульяновска, прославившаяся из-за скандальной истории с изнасилованием. После девушка стала частой гостьей на телевидении и даже вышла замуж за оператора Андрея Шлягина, с которым познакомилась на съёмках шоу с Андреем Малаховым. Однако брак оказался недолгим, и сейчас блогерша состоит в отношениях с молодым миллионером Денисом Ребровым. Подробнее о биографии Дианы Шурыгиной читайте на сайте uznayvse.ru.
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