Шурыгина сняла видео в кабинете врача, показав, как выглядит её грудь после увеличения

21-летняя Диана Шурыгина недавно увеличила грудь. Девушка призналась, что мечтала об этом четыре года и наконец решилась сделать формы более пышными. Блогерша транслировала операцию в прямом эфире, а теперь показала подписчикам, как выглядит её бюст после операции.

Видео © Telegram / Diana Shurygina

В телеграм-канале Diana Shurygina появилось видео, где Диана стоит в кабинете обнажённая по пояс, демонстрируя увеличившуюся грудь, а её консультирует врач.

На момент консультации был 16-й день. Состояние отличное☺️ Мне разрешили: ◦ поднимать руки; ◦ спать на боку; ◦ водить машину запись в телеграм-канале Diana Shurygina

Фото © Telegram / Diana Shurygina

Также ранее в телеграм-канале был опубликован пост о том, какие неудобства приходится испытывать девушке после хирургического вмешательства. Перед операцией Диана признавалась, что тщательно выбирала врача и долго обдумывала своё решение. Позже сам медик отметил, что не видит минусов в увеличении груди.

Неприятные моменты после операции: * на холоде замерзает грудь и появляются очень неприятные ощущения, особенно если дует сильный ветер; * антибиотики и достаточно большое количество других препаратов для того, чтобы поддерживать микрофлору; * сложности с одеждой. Прошу помощь у Дениса, не всегда могу надеть и снять вещи; * двери: никогда бы не подумала, что у меня могут возникнуть проблемы с их открытием🤪 запись в телеграм-канале Diana Shurygina

Фото © Instagram / denjedik

Диана Шурыгина — блогерша родом из Ульяновска, прославившаяся из-за скандальной истории с изнасилованием. После девушка стала частой гостьей на телевидении и даже вышла замуж за оператора Андрея Шлягина, с которым познакомилась на съёмках шоу с Андреем Малаховым. Однако брак оказался недолгим, и сейчас блогерша состоит в отношениях с молодым миллионером Денисом Ребровым. Подробнее о биографии Дианы Шурыгиной читайте на сайте uznayvse.ru.