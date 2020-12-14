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Блогерша хотела соблазнить фанатов своими изгибами, но неумелый фотошоп довёл их только до истерики

Похоже, девушке стоит взять пару уроков по ретуши.

14 декабря 2020, 08:41

Фото © Instagram / chloegshore1

25-летняя блогерша и звезда реалити-шоу Хлоя Ферри из Англии известна своей любовью к откровенным образам. На этот раз девушка решила подразнить свои 3,5 млн подписчиков в "Инстаграме", выложив знойное фото, где она красовалась в платье с хищным принтом.

Фото © Instagram / chloegshore1

Фото © Instagram / chloegshore1

Блогерша позировала у подножия лестницы, повернувшись так, чтобы было видно её соблазнительные формы. Она чувственно приоткрыла рот и бросила в камеру дерзкий взгляд. К посту Хлоя оставила игривую подпись.

У меня есть и дикая сторона

Хлоя Ферри

Фото © Instagram / chloegshore1

Фото © Instagram / chloegshore1

Однако подписчики быстро сбили пафосный настрой звезды, указав на одну нелепую деталь. Девушка, видимо, так увлеклась приукрашиванием себя с помощью фотошопа, что не заметила, как её ягодицы стали странной формы, а лестница за спиной неестественно изогнулась. При этом Хлоя не скрывает, что дважды делала ринопластику, увеличение груди и подтяжку ягодиц. Поэтому фанаты недоумевали, зачем после стольких процедур прибегать к такой топорной ретуши.

Хлоя, ты и так красивая, тебе не нужно фотошопить свою пятую точку

Из комментариев

Испортила лестницу свои фотошопом

Из комментариев

Фото © Instagram / chloegshore1

Фото © Instagram / chloegshore1

Когда плохо поработала в фотошопе

Из комментариев

Лол, как неловко

Из комментариев

Хлоя Ферри — британская телезвезда, участница реалити-шоу, среди которых в том числе "Большой брат: Знаменитости" и "Джорди Шор".

Модель из Киева хотела уменьшить талию с помощью фотошопа, но превратилась в инопланетянина

Модель из Киева хотела уменьшить талию с помощью фотошопа, но превратилась в инопланетянина

Девушка шокировала подписчиков своими экспериментами.
Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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