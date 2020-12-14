Блогерша хотела соблазнить фанатов своими изгибами, но неумелый фотошоп довёл их только до истерики
Похоже, девушке стоит взять пару уроков по ретуши.
25-летняя блогерша и звезда реалити-шоу Хлоя Ферри из Англии известна своей любовью к откровенным образам. На этот раз девушка решила подразнить свои 3,5 млн подписчиков в "Инстаграме", выложив знойное фото, где она красовалась в платье с хищным принтом.
Блогерша позировала у подножия лестницы, повернувшись так, чтобы было видно её соблазнительные формы. Она чувственно приоткрыла рот и бросила в камеру дерзкий взгляд. К посту Хлоя оставила игривую подпись.
У меня есть и дикая сторона
Однако подписчики быстро сбили пафосный настрой звезды, указав на одну нелепую деталь. Девушка, видимо, так увлеклась приукрашиванием себя с помощью фотошопа, что не заметила, как её ягодицы стали странной формы, а лестница за спиной неестественно изогнулась. При этом Хлоя не скрывает, что дважды делала ринопластику, увеличение груди и подтяжку ягодиц. Поэтому фанаты недоумевали, зачем после стольких процедур прибегать к такой топорной ретуши.
Хлоя, ты и так красивая, тебе не нужно фотошопить свою пятую точку
Испортила лестницу свои фотошопом
Когда плохо поработала в фотошопе
Лол, как неловко
Хлоя Ферри — британская телезвезда, участница реалити-шоу, среди которых в том числе "Большой брат: Знаменитости" и "Джорди Шор".
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