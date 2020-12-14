Блогерша хотела соблазнить фанатов своими изгибами, но неумелый фотошоп довёл их только до истерики

25-летняя блогерша и звезда реалити-шоу Хлоя Ферри из Англии известна своей любовью к откровенным образам. На этот раз девушка решила подразнить свои 3,5 млн подписчиков в "Инстаграме", выложив знойное фото, где она красовалась в платье с хищным принтом.

Фото © Instagram / chloegshore1

Блогерша позировала у подножия лестницы, повернувшись так, чтобы было видно её соблазнительные формы. Она чувственно приоткрыла рот и бросила в камеру дерзкий взгляд. К посту Хлоя оставила игривую подпись.

У меня есть и дикая сторона Хлоя Ферри

Фото © Instagram / chloegshore1

Однако подписчики быстро сбили пафосный настрой звезды, указав на одну нелепую деталь. Девушка, видимо, так увлеклась приукрашиванием себя с помощью фотошопа, что не заметила, как её ягодицы стали странной формы, а лестница за спиной неестественно изогнулась. При этом Хлоя не скрывает, что дважды делала ринопластику, увеличение груди и подтяжку ягодиц. Поэтому фанаты недоумевали, зачем после стольких процедур прибегать к такой топорной ретуши.

Хлоя, ты и так красивая, тебе не нужно фотошопить свою пятую точку Из комментариев

Испортила лестницу свои фотошопом Из комментариев

Фото © Instagram / chloegshore1

Когда плохо поработала в фотошопе Из комментариев

Лол, как неловко Из комментариев

Хлоя Ферри — британская телезвезда, участница реалити-шоу, среди которых в том числе "Большой брат: Знаменитости" и "Джорди Шор".