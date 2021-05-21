"Горло болело адски": Шурыгина после лечения в наркологичке раскрыла, как началась её зависимость

Недавно 21-летняя Диана Шурыгина призналась, что у неё серьёзные проблемы: она дважды угодила в наркологическую клинику. И теперь девушка решила сообщить подписчикам в "Инстаграме", что её зависимость началась ещё год назад. Судя по рассказам блогерши, она, предположительно, употребляла веселящий газ — одурманивающее вещество, которое запрещено принимать не по назначению.

Как-то я приезжаю к Денису (мы тогда ещё дружили) и вижу, что у него стоит баллон. И понеслась... Конечно, изначально каждый вечер хотелось немного <...> , но потом этого уже не хватало. Сначала я <...> только вечером. Потом стала <...> днём, а потом поняла, что не хочется выходить из дома и хочется быстрее вернуться, чтобы <...> Диана Шурыгина

Скриншот © Instagram / shurygina_vlog

По словам блогерши, постепенно все её мысли сосредоточились на употреблении. Однако тогда она ещё не понимала всей серьёзности ситуации. Только перед поездкой на Украину Диана поняла, что с ней что-то не так, и смогла на длительный срок отказаться от своего пристрастия. Но потом оно вернулось с новой силой.

Во-первых, у меня заболело горло, как при ангине. Кто болел, тот понимает, что это такое (горло болело адски).

Сейчас понимаю, что всё-таки хорошо, что мы улетели тогда. После этого я их бросила на довольно долгое время, мне далось это довольно легко, хотя мне кажется, что зависимость была уже тогда Диана Шурыгина

Фото © Telegram / Diana Shurygina. Скриншот © Instagram / demon__diana_h

Отвечая на вопросы в сториз, блогерша указала, что её семья сильно переживает из-за сложившейся ситуации. Близкие поддерживают девушку и верят, что она сможет справиться с зависимостью. Кроме родственников у Дианы есть ещё один очень близкий человек — бойфренд-миллионер Денис Ребров. По словам девушки, возлюбленный занимается спортом и ведёт полностью здоровый образ жизни.

Скриншот © Instagram / shurygina_vlog