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"Горло болело адски": Шурыгина после лечения в наркологичке раскрыла, как началась её зависимость

Девушка заявила, что готова рассказать о своём опыте, и опубликовала первый пост на тему пагубного пристрастия.

21 мая, 16:30

Скриншот © Instagram / shurygina_vlog

Недавно 21-летняя Диана Шурыгина призналась, что у неё серьёзные проблемы: она дважды угодила в наркологическую клинику. И теперь девушка решила сообщить подписчикам в "Инстаграме", что её зависимость началась ещё год назад. Судя по рассказам блогерши, она, предположительно, употребляла веселящий газ — одурманивающее вещество, которое запрещено принимать не по назначению.

Как-то я приезжаю к Денису (мы тогда ещё дружили) и вижу, что у него стоит баллон. И понеслась... Конечно, изначально каждый вечер хотелось немного <...> , но потом этого уже не хватало. Сначала я <...> только вечером. Потом стала <...> днём, а потом поняла, что не хочется выходить из дома и хочется быстрее вернуться, чтобы <...>

Диана Шурыгина

Скриншот © Instagram / shurygina_vlog

Скриншот © Instagram / shurygina_vlog

По словам блогерши, постепенно все её мысли сосредоточились на употреблении. Однако тогда она ещё не понимала всей серьёзности ситуации. Только перед поездкой на Украину Диана поняла, что с ней что-то не так, и смогла на длительный срок отказаться от своего пристрастия. Но потом оно вернулось с новой силой.

Во-первых, у меня заболело горло, как при ангине. Кто болел, тот понимает, что это такое (горло болело адски).
Сейчас понимаю, что всё-таки хорошо, что мы улетели тогда. После этого я их бросила на довольно долгое время, мне далось это довольно легко, хотя мне кажется, что зависимость была уже тогда

Диана Шурыгина

Фото © Telegram / Diana Shurygina. Скриншот © Instagram / demon__diana_h

Фото © Telegram / Diana Shurygina. Скриншот © Instagram / demon__diana_h

Отвечая на вопросы в сториз, блогерша указала, что её семья сильно переживает из-за сложившейся ситуации. Близкие поддерживают девушку и верят, что она сможет справиться с зависимостью. Кроме родственников у Дианы есть ещё один очень близкий человек — бойфренд-миллионер Денис Ребров. По словам девушки, возлюбленный занимается спортом и ведёт полностью здоровый образ жизни.

Скриншот © Instagram / shurygina_vlog

Скриншот © Instagram / shurygina_vlog

Также блогерша призвала подписчиков делиться своими историями. "Если кому-то нужна моя поддержка, если у кого-то также сейчас есть зависимость и вам очень тяжелопишите, я помогу чем смогу", — обратилась она к фанатам. А после прочтения сообщений расплакалась на камеру: "Это грустно и очень тяжело, когда ты осознаёшь, что у человека зависимость и ты почти ничего не можешь сделать. Очень хочется помочь".

Шурыгина даже в наркологической клинике устроила съёмку в стиле 18+, показав силиконовую грудь

Шурыгина даже в наркологической клинике устроила съёмку в стиле 18+, показав силиконовую грудь

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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