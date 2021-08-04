Джейсона Момоа разозлил вопрос о сцене изнасилования в "Игре престолов"

Актёр Джейсон Момоа, сыгравший роль Кхала Дрого в "Игре престолов", резко отреагировал на вопрос журналиста о сцене изнасилования в первом сезоне сериала. В интервью с New York Times у него спросили, как он сейчас относится к этому эпизоду и сожалеет ли, что снялся в нём.

Момоа резко отреагировал на вопрос. Тем не менее он решил на него ответить. Актёр объяснил, что эпизод нужен был для того, чтобы показать характер грозного кхала: "Сыграть кого-то, похожего на Чингиз Хана. Но это было очень, очень, очень трудно сделать". Момоа отметил, что актёры мало что решают на съёмочной площадке и сценарий кинокартины скорее зависит от режиссёра, сценаристов и продюсеров.

"Вы же не врываетесь к ним с заявлениями, что не будете делать что-либо, потому что прямо сейчас это некошерно и неправильно с политической точки зрения. Неприятный вопрос", — отрезал актёр.