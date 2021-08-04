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Джейсона Момоа разозлил вопрос о сцене изнасилования в "Игре престолов"

Актёр признался, что она ему самому далась нелегко, однако именно этот эпизод с Дейнерис Таргариен был необходим.

4 августа, 10:50
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/CinemaForensic/status/1421699239495753728" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cinema Forensic</a></p>

Фото © Twitter / Cinema Forensic

Актёр Джейсон Момоа, сыгравший роль Кхала Дрого в "Игре престолов", резко отреагировал на вопрос журналиста о сцене изнасилования в первом сезоне сериала. В интервью с New York Times у него спросили, как он сейчас относится к этому эпизоду и сожалеет ли, что снялся в нём.

Момоа резко отреагировал на вопрос. Тем не менее он решил на него ответить. Актёр объяснил, что эпизод нужен был для того, чтобы показать характер грозного кхала: "Сыграть кого-то, похожего на Чингиз Хана. Но это было очень, очень, очень трудно сделать". Момоа отметил, что актёры мало что решают на съёмочной площадке и сценарий кинокартины скорее зависит от режиссёра, сценаристов и продюсеров.

"Вы же не врываетесь к ним с заявлениями, что не будете делать что-либо, потому что прямо сейчас это некошерно и неправильно с политической точки зрения. Неприятный вопрос", — отрезал актёр.

"Да будет царить огонь": Началось производство приквела "Игры престолов"

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Ранее Лайф сообщал, что Джейсон Момоа может сняться в приквеле "Ведьмака". Об этом на веб-сайте Patreon рассказал инсайдер Дэниел Рихтман. Релиз "Истоков крови" ожидается не ранее 2022 года.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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