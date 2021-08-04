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Летняя пурга: На Чукотку обрушилась сильная метель

Местных жителей шокировала погода. Им остаётся наблюдать за заметёнными снегом машинами и мечтать о настоящем лете.

4 августа, 10:40

На Чукотке летняя пурга. Видео © Соцсети

На Чукотку 3 августа среди лета неожиданно пришла зима и принесла с собой сильную метель. Пурга обрушилась на рудник "Купол", который считается одним из самых крупных золото-серебряных месторождений.

Неожиданное природное явление сняли на видео местные жители. На кадрах видно, что снег заметает дорогу и уже покрыл крыши автомобилей. Очевидцы признаются, что такая погода заставила их мечтать о настоящем лете.

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Ранее в Магаданской области выпал летний снег. По данным синоптиков, такие осадки в ряде районов региона в эти месяцы бывают почти ежегодно.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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