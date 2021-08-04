Летняя пурга: На Чукотку обрушилась сильная метель
Местных жителей шокировала погода. Им остаётся наблюдать за заметёнными снегом машинами и мечтать о настоящем лете.
На Чукотке летняя пурга. Видео © Соцсети
На Чукотку 3 августа среди лета неожиданно пришла зима и принесла с собой сильную метель. Пурга обрушилась на рудник "Купол", который считается одним из самых крупных золото-серебряных месторождений.
Неожиданное природное явление сняли на видео местные жители. На кадрах видно, что снег заметает дорогу и уже покрыл крыши автомобилей. Очевидцы признаются, что такая погода заставила их мечтать о настоящем лете.
Ранее в Магаданской области выпал летний снег. По данным синоптиков, такие осадки в ряде районов региона в эти месяцы бывают почти ежегодно.
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