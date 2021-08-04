На Чукотке летняя пурга. Видео © Соцсети

На Чукотку 3 августа среди лета неожиданно пришла зима и принесла с собой сильную метель. Пурга обрушилась на рудник "Купол", который считается одним из самых крупных золото-серебряных месторождений.

Неожиданное природное явление сняли на видео местные жители. На кадрах видно, что снег заметает дорогу и уже покрыл крыши автомобилей. Очевидцы признаются, что такая погода заставила их мечтать о настоящем лете.