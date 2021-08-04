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В Ленобласти двое мужчин избили женщину-зампрокурора, которая пришла в кафе с проверкой

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

4 августа, 10:08
<p>Фото © Vk / <a href="https://vk.com/cafepaparazzi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кофейный дом Paparazzi</a></p>

Фото © Vk / Кофейный дом Paparazzi

В Выборге задержаны двое мужчин по подозрению в избиении заместителя районного прокурора, сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Ленинградской области.

"В отношении двух граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 августа зампрокурора в форме пришла в кафе "Папарацци" с проверкой по факту невыплаты заработной платы сотрудникам заведения. Подозреваемые хотели остановить правоохранителя, они напали на неё и нанесли множественные удары руками и ногами. Обстоятельства дела уточняются, о состоянии избитой сотрудницы информации нет.

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Ранее Лайф писал о том, что в Тюмени накажут полицейских, проигнорировавших избиение вице-мисс города и её подруг. Также в отношении напавшего на девушек мужчины возбуждено административное дело, материалы которого рассмотрит СК.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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