В Ленобласти двое мужчин избили женщину-зампрокурора, которая пришла в кафе с проверкой

В Выборге задержаны двое мужчин по подозрению в избиении заместителя районного прокурора, сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Ленинградской области.

"В отношении двух граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 августа зампрокурора в форме пришла в кафе "Папарацци" с проверкой по факту невыплаты заработной платы сотрудникам заведения. Подозреваемые хотели остановить правоохранителя, они напали на неё и нанесли множественные удары руками и ногами. Обстоятельства дела уточняются, о состоянии избитой сотрудницы информации нет.