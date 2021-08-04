Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на Боровском шоссе в Москве
В результате пострадало восемь человек. Причины ДТП пока выясняются, на месте работают экстренные службы.
Грузовик и рейсовый автобус № 750 столкнулись на Боровском шоссе в Москве. В результате ДТП пострадало восемь человек. Сейчас движение в районе аварии затруднено, на месте работают экстренные службы.
"По предварительной информации, в автобусе пострадало восемь человек, им оказывается медицинская помощь. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД", — рассказали в Дептрансе Москвы.
А накануне грузовик Volvo сорвался с эстакады на 165-м километре ЦКАД в Подмосковье и загорелся. Водителя госпитализировали, но, по предварительным данным, он скончался. В Сети появились кадры с места ДТП: видно, что и кузов, и прицеп серьёзно повреждены, от машины валит густой чёрный дым.
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