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Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на Боровском шоссе в Москве

В результате пострадало восемь человек. Причины ДТП пока выясняются, на месте работают экстренные службы.

4 августа, 09:57

Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на Боровском шоссе в Москве. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Грузовик и рейсовый автобус № 750 столкнулись на Боровском шоссе в Москве. В результате ДТП пострадало восемь человек. Сейчас движение в районе аварии затруднено, на месте работают экстренные службы.

"По предварительной информации, в автобусе пострадало восемь человек, им оказывается медицинская помощь. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД", — рассказали в Дептрансе Москвы.

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А накануне грузовик Volvo сорвался с эстакады на 165-м километре ЦКАД в Подмосковье и загорелся. Водителя госпитализировали, но, по предварительным данным, он скончался. В Сети появились кадры с места ДТП: видно, что и кузов, и прицеп серьёзно повреждены, от машины валит густой чёрный дым.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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