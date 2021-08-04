Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на Боровском шоссе в Москве. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Грузовик и рейсовый автобус № 750 столкнулись на Боровском шоссе в Москве. В результате ДТП пострадало восемь человек. Сейчас движение в районе аварии затруднено, на месте работают экстренные службы.

"По предварительной информации, в автобусе пострадало восемь человек, им оказывается медицинская помощь. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД", — рассказали в Дептрансе Москвы.