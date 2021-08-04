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В России от ковида привиты 47% членов избиркомов

Более 40 регионов при этом перешагнули 50%-ный показатель по вакцинации работников комиссий, а в нескольких субъектах он даже выше 80%.

4 августа, 09:53
<p>Фото © ТАСС / Тришин Николай</p>

Фото © ТАСС / Тришин Николай

Почти половина сотрудников избирательных комиссий по всей России вакцинировалась от коронавируса. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"В общей сложности из почти 900 тысяч нашей армии членов комиссий по всей стране вакцинировано уже 47%", — отметила она на заседании ЦИК в среду.

По данным Памфиловой, более 40 регионов при этом перешагнули 50%-ный показатель по вакцинации членов избиркомов, а в нескольких субъектах он выше 80%. Она также рассказала, что среди сотрудников проводят разъяснительную работу и призывают позаботиться о себе, своих близких и избирателях.

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Напомним, ранее шесть политических партий подписали соглашение за безопасные выборы. В нём, в частности, говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн. Все участники предвыборной кампании должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию. Роспотребнадзор, в свою очередь, также обновил список антиковидных рекомендаций для участников думских выборов.

Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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