Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в Госдуму на Украине

Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму на 348 избирательных участках за рубежом, четыре из них будут открыты на Украине. Об этом рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На территории Украины будут открыты участки в посольстве в Киеве, в консульствах в Одессе, Львове и Харькове, где смогут проголосовать наши граждане. На территории непризнанных республик (ДНР и ЛНР) никаких избирательных участков нет, там голосования не будет", — цитирует Памфилову РИА "Новости".

Глава Центризбиркома подчеркнула, что жители Донбасса с российским гражданством смогут проголосовать в Ростовской области либо дистанционно при условии наличия верифицированного аккаунта на портале госуслуг.

Всего за границей будет открыто 348 участков — в большинстве стран, кроме Йемена, Ливии и Грузии. Россияне, проживающие в Грузии, смогут проголосовать в соседних государствах.