Кабмин РФ начал подготовку к переходу на альтернативные энергоносители
Приоритетной задачей является снижение углеродоёмкости экономики страны.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
В связи со снижением спроса на нефть и газ в Правительстве РФ будут сформированы рабочие группы по адаптации российской экономики к глобальному переходу от традиционной энергетики к альтернативной. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.
Отмечается, что данное распоряжение было направлено премьер-министром Михаилом Мишустиным. Известно, какими направлениями займутся конкретные министерства.
- Минэнерго будет отвечать за энергетику и водородные проекты.
- Минприроды — за климатические проекты.
- Минэкономразвития — "зелёное" финансирование.
- Минобрнауки — за научное сопровождение.
- Минпромторг — за реструктуризацию реального сектора.
Планируется определить риски такого перехода и провести оценку всех возможных сценариев. Власти, как отметили источники издания, определили особую приоритетность снижения углеродоёмкости экономики страны. В течение последнего месяца прошёл ряд дискуссий в закрытом режиме.
Ранее в Минфине сообщили, что временный запрет на экспорт бензина, который могут ввести в РФ, не приведёт к выпадению доходов бюджета.
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