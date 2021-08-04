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Кабмин РФ начал подготовку к переходу на альтернативные энергоносители

Приоритетной задачей является снижение углеродоёмкости экономики страны.

4 августа, 09:45
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

В связи со снижением спроса на нефть и газ в Правительстве РФ будут сформированы рабочие группы по адаптации российской экономики к глобальному переходу от традиционной энергетики к альтернативной. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что данное распоряжение было направлено премьер-министром Михаилом Мишустиным. Известно, какими направлениями займутся конкретные министерства.

  • Минэнерго будет отвечать за энергетику и водородные проекты.
  • Минприроды — за климатические проекты.
  • Минэкономразвития — "зелёное" финансирование.
  • Минобрнауки — за научное сопровождение.
  • Минпромторг — за реструктуризацию реального сектора.

Планируется определить риски такого перехода и провести оценку всех возможных сценариев. Власти, как отметили источники издания, определили особую приоритетность снижения углеродоёмкости экономики страны. В течение последнего месяца прошёл ряд дискуссий в закрытом режиме.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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