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Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к вакцине "Спутник V"

Специалисты агентства ранее побывали в Москве, где поприсутствовали при клинических испытаниях препарата и его производстве.

4 августа, 09:34
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © Sputnikvaccine.com

В Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) не высказывали нареканий к российской вакцине "Спутник V" и степени её эффективности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"В апреле-мае еэсовцы посетили медицинские учреждения в Москве, задействованные в клинических испытаниях "Спутника V", а также производственные площадки. По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени её эффективности нет", — сказал он в интервью kp.ru, опубликованном на сайте МИД РФ.

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По словам Лаврова, Россия исходит из того, что вопрос находится в плоскости деполитизированного и профессионального диалога между профильными структурами. Министр назвал необоснованными выпады Запада против российских вакцин. Глава российского МИД указал, что представители Франции переводят вопрос исключительно научного и гуманитарного характера в политическую плоскость, что диссонирует с подходом, который в Париже озвучивали ранее.

"Хочу подчеркнуть, что на любые конкретные вопросы оперативно даются развёрнутые ответы Российским фондом прямых инвестиций и экспертами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи", — заключил Лавров.

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Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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