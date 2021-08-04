Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к вакцине "Спутник V"

В Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) не высказывали нареканий к российской вакцине "Спутник V" и степени её эффективности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"В апреле-мае еэсовцы посетили медицинские учреждения в Москве, задействованные в клинических испытаниях "Спутника V", а также производственные площадки. По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени её эффективности нет", — сказал он в интервью kp.ru, опубликованном на сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, Россия исходит из того, что вопрос находится в плоскости деполитизированного и профессионального диалога между профильными структурами. Министр назвал необоснованными выпады Запада против российских вакцин. Глава российского МИД указал, что представители Франции переводят вопрос исключительно научного и гуманитарного характера в политическую плоскость, что диссонирует с подходом, который в Париже озвучивали ранее.

"Хочу подчеркнуть, что на любые конкретные вопросы оперативно даются развёрнутые ответы Российским фондом прямых инвестиций и экспертами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи", — заключил Лавров.