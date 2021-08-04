Памфилова: Обязательное голосование в России не приживётся

Глава ЦИК России Элла Памфилова считает бесперспективной идею введения обязательного голосования для граждан в нашей стране. Об этом она заявила в интервью РИА "Новости". По мнению Памфиловой, у россиян очень развито чувство внутренней свободы, поэтому принуждение даст прямо противоположный эффект.

"Люди наши очень умные, находчивые, и чем больше на них давят, чем больше их пытаются к чему-либо принудить, тем больше способов они находят, чтобы выскользнуть из-под ярма принуждения", — рассуждает она.

Председатель ЦИК также отметила, что не считает нужным возвращение вопроса о минимальном пороге явки на выборах.

Ранее в том же интервью Памфилова рассказала об участках для голосования на предстоящих выборах в Госдуму за рубежом. Всего за границей будет открыто 348 участков — в большинстве стран, кроме Йемена, Ливии и Грузии. Кроме того, россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму на четырёх участках, которые будут открыты на Украине.