Климатолог предрёк России "смертельные волны" жары
Одним из главных негативных последствий этого явления для здоровья людей будут тёплые ночи — когда температура превышает +20 градусов, и организм просто не успевает отдохнуть.
Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок
Рекордно высокие температуры перестанут быть редкостью во всём мире, и Россия может одной из первых столкнуться с "волнами жары", рассказал "Парламентской газете" старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский.
"Россия как страна, которая расположена в умеренных широтах северного полушария, одной из первых столкнётся с волнами жары. И, в принципе, мы это уже видим: это и рекордно жаркий 2010 год, и жара в разные годы в Якутии и на юге Сибири, и этот год в Москве, где июнь поставил абсолютный рекорд по теплу — такого июня в столице ещё не было", — отметил эксперт.
По его словам, одним из главных негативных последствий волн жары для здоровья людей будут тёплые ночи — когда температура превышает +20 градусов, и человеческий организм просто не успевает отдохнуть. Причём особенно тяжело это будут переживать горожане.
Чернокульский подчеркнул необходимость проведения адаптационных мероприятий, поскольку без принятия мер смертность от волн жары может увеличиться.
А ранее учёные из Орегонского университета предупредили землян о том, что планета находится в состоянии пороховой бочки: 2020 год стал одним из трёх самых жарких за всю историю наблюдений. Количество бедствий (наводнений, штормов и лесных пожаров) и растущий уровень углекислого газа в атмосфере грозят неотвратимой катастрофой.
Комментариев: 0