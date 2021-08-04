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Климатолог предрёк России "смертельные волны" жары

Одним из главных негативных последствий этого явления для здоровья людей будут тёплые ночи — когда температура превышает +20 градусов, и организм просто не успевает отдохнуть.

4 августа, 09:23
<p>Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок</p>

Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

Рекордно высокие температуры перестанут быть редкостью во всём мире, и Россия может одной из первых столкнуться с "волнами жары", рассказал "Парламентской газете" старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский.

"Россия как страна, которая расположена в умеренных широтах северного полушария, одной из первых столкнётся с волнами жары. И, в принципе, мы это уже видим: это и рекордно жаркий 2010 год, и жара в разные годы в Якутии и на юге Сибири, и этот год в Москве, где июнь поставил абсолютный рекорд по теплу — такого июня в столице ещё не было", — отметил эксперт.

По его словам, одним из главных негативных последствий волн жары для здоровья людей будут тёплые ночи — когда температура превышает +20 градусов, и человеческий организм просто не успевает отдохнуть. Причём особенно тяжело это будут переживать горожане.

Чернокульский подчеркнул необходимость проведения адаптационных мероприятий, поскольку без принятия мер смертность от волн жары может увеличиться.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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