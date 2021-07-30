Еврокомиссия начала официальную подготовку к климатической катастрофе

Еврокомиссия начала активную подготовку к резким изменениям климата, которые могут стать причиной глобальной катастрофы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на разработанный в Брюсселе официальный документ, обязывающий проверить на прочность новые проекты энергетики и дорожной инфраструктуры, чтобы подготовиться к надвигающейся беде.

В соответствии с "апокалиптическим" декретом, страны смогут рассчитывать на дополнительное финансирование со стороны ЕС только при условии, что их объекты инфраструктуры соответствуют требованиям безопасности в условиях изменения климата. А компании, строящие автотрассы, железные дороги и электростанции, со своей стороны также должны предоставить гарантии надёжности своих проектов в условиях климатических изменений, чтобы получить средства на развитие.

Ранее Лайф сообщал о новых мерах Евросоюза по углеродному регулированию. Когда декрет вступит в силу, металлы, удобрения, цемент и энергию можно будет продавать только при условии оплаты выбросов углекислого газа, образовавшегося при производстве этих товаров. В Минэкономразвития подсчитали, что новые правила затронут поставки из России железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии, а также цемента на 7,6 миллиарда долларов в год.