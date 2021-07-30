Нарушитель с вафлей: Енот пробрался в магазин и спрятался в винной коробке
Владельцу пришлось вызывать спасателей, которые аккуратно поймали животное и вывезли на волю.
Енот пробрался в алкомагазин в Краснодаре и спрятался в винной коробке. Видео © Соцсети
В одном из алкогольных магазинов в Краснодаре работники заприметили нарушителя, который забрался к ним. Он украл вафли и спрятался в коробку из-под вина. "Злоумышленником" оказался енот.
Как сообщается в телеграм-канале администрации города, владельцу помещения пришлось обращаться в муниципальную службу спасения. Прибывшие на место сотрудники поймали животное, посадили его в коробку и вывезли на волю. На кадрах видно, что, как только енот оказался вне коробки, он мигом убежал в лес.
"И всё, а спасибо?" — прокомментировали произошедшее работники.
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А ранее Лайф рассказывал, что в Приморье полицейские спасли из колодца лесного кота и енота-альбиноса. На свободе краснокнижная кошка сразу оживилась и начала вырываться из рук полицейского. Енот приходил в себя чуть дольше. Стражи порядка убедились в том, что звери не ранены, и отпустили их на волю.
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