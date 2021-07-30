Енот пробрался в алкомагазин в Краснодаре и спрятался в винной коробке. Видео © Соцсети

В одном из алкогольных магазинов в Краснодаре работники заприметили нарушителя, который забрался к ним. Он украл вафли и спрятался в коробку из-под вина. "Злоумышленником" оказался енот.

Как сообщается в телеграм-канале администрации города, владельцу помещения пришлось обращаться в муниципальную службу спасения. Прибывшие на место сотрудники поймали животное, посадили его в коробку и вывезли на волю. На кадрах видно, что, как только енот оказался вне коробки, он мигом убежал в лес.

"И всё, а спасибо?" — прокомментировали произошедшее работники.