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Нарушитель с вафлей: Енот пробрался в магазин и спрятался в винной коробке

Владельцу пришлось вызывать спасателей, которые аккуратно поймали животное и вывезли на волю.

30 июля, 13:28

Енот пробрался в алкомагазин в Краснодаре и спрятался в винной коробке. Видео © Соцсети

В одном из алкогольных магазинов в Краснодаре работники заприметили нарушителя, который забрался к ним. Он украл вафли и спрятался в коробку из-под вина. "Злоумышленником" оказался енот.

Как сообщается в телеграм-канале администрации города, владельцу помещения пришлось обращаться в муниципальную службу спасения. Прибывшие на место сотрудники поймали животное, посадили его в коробку и вывезли на волю. На кадрах видно, что, как только енот оказался вне коробки, он мигом убежал в лес.

"И всё, а спасибо?" — прокомментировали произошедшее работники.

"Пригрелся и уснул": в Домодедово енот спрятался под капотом машины каршеринга и не собирается выходить

"Пригрелся и уснул": в Домодедово енот спрятался под капотом машины каршеринга и не собирается выходить

А ранее Лайф рассказывал, что в Приморье полицейские спасли из колодца лесного кота и енота-альбиноса. На свободе краснокнижная кошка сразу оживилась и начала вырываться из рук полицейского. Енот приходил в себя чуть дольше. Стражи порядка убедились в том, что звери не ранены, и отпустили их на волю.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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