Пассажирка бизнес-класса из Москвы покурила прямо в самолёте, стряхивая пепел на пол

Пассажирка "Аэрофлота" решила покурить прямо в самолёте. Видео © VK / "Подслушано "Аэрофлот"

В Сети появилось видео с рейса Бодрум — Москва. На кадрах женщина, летевшая бизнес-классом, достала сигарету и закурила прямо в салоне воздушного судна, несмотря на то, что это строго запрещено. Один из пассажиров снял нарушительницу на камеру и опубликовал видео в сообществе "Подслушано "Аэрофлот" во "ВКонтакте".

"Женщина очень хорошо отдохнула на рейсе Бодрум — Москва. Если вы думали, что курить в самолёте строго запрещено, то некоторым пассажирам бизнес-класса на это плевать", — написали в посте с видео.

Пользователи возмутились наглостью пассажирки и отметили, что в бизнес-классе люди сидят без масок.