Пассажирка бизнес-класса из Москвы покурила прямо в самолёте, стряхивая пепел на пол
Пользователей соцсетей возмутила наглость женщины и то, что на борту люди находятся без масок.
Пассажирка "Аэрофлота" решила покурить прямо в самолёте. Видео © VK / "Подслушано "Аэрофлот"
В Сети появилось видео с рейса Бодрум — Москва. На кадрах женщина, летевшая бизнес-классом, достала сигарету и закурила прямо в салоне воздушного судна, несмотря на то, что это строго запрещено. Один из пассажиров снял нарушительницу на камеру и опубликовал видео в сообществе "Подслушано "Аэрофлот" во "ВКонтакте".
"Женщина очень хорошо отдохнула на рейсе Бодрум — Москва. Если вы думали, что курить в самолёте строго запрещено, то некоторым пассажирам бизнес-класса на это плевать", — написали в посте с видео.
Пользователи возмутились наглостью пассажирки и отметили, что в бизнес-классе люди сидят без масок.
"А в экономе бортпроводники на планшет фоткают тех, кто без масок", — возмутился один из подписчиков.
Ранее Лайф писал об инциденте на борту авиакомпании S7. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как мужчина в нетрезвом состоянии в бизнес-классе, привязанный к креслу верёвкой, без стеснения мочится прямо на пол. После прилёта в столицу правонарушителя сразу же доставили в дежурную часть в аэропорту Домодедово. Там на него составили административный протокол о мелком хулиганстве.
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