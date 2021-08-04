Москвич погиб при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии

В Черекском районе Кабардино-Балкарии двое альпинистов попали под камнепад. По предварительным данным, один из них погиб, второй пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

"В 10:00 мск в среду поступило сообщение, что в Черекском районе в ущелье Безенги между перевалами Думала и Урал (высота 3800 метров) под камнепад попали альпинисты. По предварительной информации, один человек получил травмы, не совместимые с жизнью, и ещё один человек пострадал", — говорится в сообщении.

Как стало известно Лайфу от источника, погибшим оказался 35-летний москвич Чирков М., пострадал Трубачёв А. Планируется эвакуация пострадавших, для этого на место происшествия отправится группа спасателей из восьми человек. Доставить пострадавших вертолётом не получится, поскольку на местности нет специальной площадки для воздушного судна.