Россиянам предложили компенсировать до 625 тысяч рублей при покупке электромобилей

Минэкономразвития и Минпромторг выступили с инициативой создания механизма стимулирования спроса на электромобили в России. Автомобилистам, которые приобретают данные машины, предлагается делать скидку, однако распространяться она будет только на модели, собранные в РФ.

"Максимальный размер скидки для покупателей — 25% (то есть 625 тысяч рублей от индикативной стоимости автомобиля в 2,5 млн рублей). Скидка будет предоставляться на электромобили, локализованные в России", — говорится на сайте Минэкономразвития.

В министерстве добавили, что ведётся дополнительная проработка вопроса развития направления по водородным топливным элементам, инфраструктуры для таких электромобилей и сопутствующих производств. К 2024 году планируется ввести в эксплуатацию примерно 2,9 тысячи "быстрых" зарядных станций, а до 2030 года их число вырастет до 27 тысяч.