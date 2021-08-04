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Россиянам предложили компенсировать до 625 тысяч рублей при покупке электромобилей

Также в России прорабатывается вопрос о создании "быстрых" зарядных станций для отечественных электрокаров.

4 августа, 10:00
<p>Фото © <a href="https://www.geograph.org.uk/photo/6058091" target="_blank" rel="noopener noreferrer">geograph.org.uk</a></p>

Фото © geograph.org.uk

Минэкономразвития и Минпромторг выступили с инициативой создания механизма стимулирования спроса на электромобили в России. Автомобилистам, которые приобретают данные машины, предлагается делать скидку, однако распространяться она будет только на модели, собранные в РФ.

"Максимальный размер скидки для покупателей — 25% (то есть 625 тысяч рублей от индикативной стоимости автомобиля в 2,5 млн рублей). Скидка будет предоставляться на электромобили, локализованные в России", — говорится на сайте Минэкономразвития.

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В министерстве добавили, что ведётся дополнительная проработка вопроса развития направления по водородным топливным элементам, инфраструктуры для таких электромобилей и сопутствующих производств. К 2024 году планируется ввести в эксплуатацию примерно 2,9 тысячи "быстрых" зарядных станций, а до 2030 года их число вырастет до 27 тысяч.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал создание российской линейки электромобилей, в том числе на водородных топливных элементах.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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