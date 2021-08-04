"Даже рядом не стоят": В Китае признали превосходство С-500 над своими ракетными комплексами
Эксперт особо отметил, что в "Прометее" разработчики совместили средства воздушной и космической обороны.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Пекину стоит задуматься над приобретением российских зенитных ракетных комплексов С-500 "Прометей", поскольку они превосходит китайские аналоги. Таким мнением поделился колумнист Линь Сэнь в статье для издания The Paper.
По его оценке, С-500 адаптирован к комплексной защите воздушного пространства с учётом развития аэрокосмических технологий. Поэтому китайским военным Линь Сэнь рекомендовал обратить внимание на российскую разработку, когда появятся экспортные версии.
"В Китае был разработан ряд новых ЗРС, таких как HQ-9B, HQ-22 и HQ-19, которые отражают последние достижения Китая в области технологий противовоздушной и противоракетной обороны. Однако все они даже рядом не стоят с зенитным ракетным комплексом С-500, интегрирующим средства воздушной и космической обороны", — отмечает колумнист.
Напомним, ранее стало известно, что комплекс С-500 вооружили сверхсекретной ракетой.
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