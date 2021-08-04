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"Даже рядом не стоят": В Китае признали превосходство С-500 над своими ракетными комплексами

Эксперт особо отметил, что в "Прометее" разработчики совместили средства воздушной и космической обороны.

4 августа, 10:26
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Пекину стоит задуматься над приобретением российских зенитных ракетных комплексов С-500 "Прометей", поскольку они превосходит китайские аналоги. Таким мнением поделился колумнист Линь Сэнь в статье для издания The Paper.

По его оценке, С-500 адаптирован к комплексной защите воздушного пространства с учётом развития аэрокосмических технологий. Поэтому китайским военным Линь Сэнь рекомендовал обратить внимание на российскую разработку, когда появятся экспортные версии.

"В Китае был разработан ряд новых ЗРС, таких как HQ-9B, HQ-22 и HQ-19, которые отражают последние достижения Китая в области технологий противовоздушной и противоракетной обороны. Однако все они даже рядом не стоят с зенитным ракетным комплексом С-500, интегрирующим средства воздушной и космической обороны", — отмечает колумнист.

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Напомним, ранее стало известно, что комплекс С-500 вооружили сверхсекретной ракетой.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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