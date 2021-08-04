По его оценке, С-500 адаптирован к комплексной защите воздушного пространства с учётом развития аэрокосмических технологий. Поэтому китайским военным Линь Сэнь рекомендовал обратить внимание на российскую разработку, когда появятся экспортные версии.

"В Китае был разработан ряд новых ЗРС, таких как HQ-9B, HQ-22 и HQ-19, которые отражают последние достижения Китая в области технологий противовоздушной и противоракетной обороны. Однако все они даже рядом не стоят с зенитным ракетным комплексом С-500, интегрирующим средства воздушной и космической обороны", — отмечает колумнист.