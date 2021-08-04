Россияне Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады в пляжном волейболе
В следующей стадии они сразятся против победителя противостояния между представителями Катара и Италии.
Фото © ТАСС / AP / Felipe Dana
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали полуфиналистами Олимпиады в Токио в соревнованиях по пляжному волейболу.
Действующие чемпионы мира сумели одолеть дуэт из Германии — Юлиус Токлер и Клеменс Виклер — со счётом 2:0 (21:16, 21:19).
В полуфинале Красильников и Стояновский сыграют против победителя пары Ахмед Тиджан / Юнусс Шериф (Катар) — Даниэле Лупо / Николае Паоло (Италия).
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