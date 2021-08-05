"Видимо, нас так боятся": Российская ватерполистка раскритиковала судейство в полуфинале Олимпиады
Напомним, наша команда уступила американкам и не сумела пробиться в решающий матч турнира в Токио.
Фото © ОКР
Российская ватерполистка Екатерина Прокофьева раскритиковала работу судей в полуфинальном матче Олимпийских игр против США.
"Обидно до слез, но плакать нет времени. Впереди матч за бронзу. Судейство? Видимо, нас так боятся, что используют все средства", — подчеркнула Прокофьева.
Напомним, в полуфинале женского турнира по водному поло в рамках Олимпийских игр в Токио наши девушки уступили американкам 11:15.
Комментариев: 0