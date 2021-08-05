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"Видимо, нас так боятся": Российская ватерполистка раскритиковала судейство в полуфинале Олимпиады

Напомним, наша команда уступила американкам и не сумела пробиться в решающий матч турнира в Токио.

5 августа, 08:42
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Российская ватерполистка Екатерина Прокофьева раскритиковала работу судей в полуфинальном матче Олимпийских игр против США.

"Обидно до слез, но плакать нет времени. Впереди матч за бронзу. Судейство? Видимо, нас так боятся, что используют все средства", — подчеркнула Прокофьева.

Напомним, в полуфинале женского турнира по водному поло в рамках Олимпийских игр в Токио наши девушки уступили американкам 11:15.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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