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Российские ватерполистки проиграли сборной США в полуфинале Олимпиады в Токио

В матче за бронзовые медали наша команда встретится с проигравшим во встрече между Испанией и Венгрией.

5 августа, 07:32
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Женская сборная России по водному поло не смогла выйти в финал Олимпиады в Токио.

В полуфинале наши спортсменки уступили команде США. Встреча завершилась со счётом 15:11 в пользу американок.

В составе россиянок три мяча забросила Мария Берсенева. По два гола записали в свой актив Екатерина Прокофьева и Анастасия Симанович.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

В матче за бронзовые медали наша команда встретится с проигравшей во встрече между Испанией и Венгрией. Игра состоится в субботу, 7 августа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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