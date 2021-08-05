Российские ватерполистки проиграли сборной США в полуфинале Олимпиады в Токио

Женская сборная России по водному поло не смогла выйти в финал Олимпиады в Токио.

В полуфинале наши спортсменки уступили команде США. Встреча завершилась со счётом 15:11 в пользу американок.

В составе россиянок три мяча забросила Мария Берсенева. По два гола записали в свой актив Екатерина Прокофьева и Анастасия Симанович.