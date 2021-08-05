Российские ватерполистки проиграли сборной США в полуфинале Олимпиады в Токио
В матче за бронзовые медали наша команда встретится с проигравшим во встрече между Испанией и Венгрией.
Фото © Олимпийский комитет России
Женская сборная России по водному поло не смогла выйти в финал Олимпиады в Токио.
В полуфинале наши спортсменки уступили команде США. Встреча завершилась со счётом 15:11 в пользу американок.
В составе россиянок три мяча забросила Мария Берсенева. По два гола записали в свой актив Екатерина Прокофьева и Анастасия Симанович.
В матче за бронзовые медали наша команда встретится с проигравшей во встрече между Испанией и Венгрией. Игра состоится в субботу, 7 августа.
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