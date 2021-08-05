Российский боксёр Бакши завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

Российский боксёр Глеб Бакши стал бронзовым призёром Олимпиады в Токио в весовой категории до 75 кг.

В полуфинале он проиграл бразильцу Эрберту Соузе. Поединок завершился со счётом 4:1 в пользу южноамериканского спортсмена.

В боксе на Олимпиаде не предусмотрено поединка за третье место. Следовательно, Бакши автоматически стал обладателем бронзы.

В другом поединке за выход в финал украинец Александр Хижняк со счётом 3:2 победил Эумира Марсиаля, представляющего Филиппины.

Решающий поединок в этой весовой категории состоится в субботу, 8 августа.