Российский боксёр Бакши завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио
В другом полуфинале украинец Александр Хижняк победил Эумира Марсиаля, представляющего Филиппины.
Фото © Олимпийский комитет России
Российский боксёр Глеб Бакши стал бронзовым призёром Олимпиады в Токио в весовой категории до 75 кг.
В полуфинале он проиграл бразильцу Эрберту Соузе. Поединок завершился со счётом 4:1 в пользу южноамериканского спортсмена.
В боксе на Олимпиаде не предусмотрено поединка за третье место. Следовательно, Бакши автоматически стал обладателем бронзы.
В другом поединке за выход в финал украинец Александр Хижняк со счётом 3:2 победил Эумира Марсиаля, представляющего Филиппины.
Решающий поединок в этой весовой категории состоится в субботу, 8 августа.
Всего сборная России выиграла на Олимпиаде в Токио уже 54 медали (14 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены идут шестыми. Впереди — Китай, США, Япония, Австралия и Великобритания.
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